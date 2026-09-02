1113890.1.260.149.20260902212253 Unas 20.000 personas se concentran en Valladolid en solidaridad con Ceuta y en defensa de la "integridad territorial" - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 20.000 personas, según fuentes de la Policía Municipal, se han dado cita en la tarde de este miércoles para respaldar la concentración institucional convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo y solidaridad con Ceuta por la crisis migratoria de la ciudad autónoma.

En la concentración han participado miembros del Ejecutivo autonómico, entre ellos la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral; el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y la consejera de Educación, María Pardo, además del alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y miembros de la Corporación municipal.

Durante la media hora que ha durado la concentración se han coreado gritos de 'Ceuta no está sola', 'Gobierno, dimisión' o 'España, cristiana, y no musulmana' y también insultos dirigidos hacia el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

Además de las banderas de España y alguna Cruz de Borgoña, los manifestantes también han extendido una enseña gigante al cierre de la concentración.

También ha llamado la atención de quienes se han dado cita en la céntrica Plaza Mayor los reproches de algunos manifestantes que han criticado la corta duración de la concentración y han lamentado que Ceuta lleve "días sola". "¿A dónde vais? Solo llevamos unos minutos", han espetado estos manifestantes.