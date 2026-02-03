Unos 2.200 palentinos se concentran de nuevo en contra de las pantallas acústicas y a favor del soterramiento

Decenas de personas durante una concentración contra las pantallas acústicas de Adif, a 3 de febrero de 2026, en Palencia, Castilla y León (España). - Isa Saiz - Europa Press

PALENCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unas 2.200 personas, según los datos de la Policía Nacional, se han concentrado en Palencia en contra de la instalación de pantallas acústicas a lo largo de todo el trayecto de las vías en la ciudad y a favor del soterramiento del tren.

Los manifestantes, convocados por la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVPA) encabezados por toda la Corporación Municipal, han recorrido el trayecto entre la Plaza Mayor y la Subdelegación de Gobierno pidiendo que se paralice el proyecto de Administrador de infraestructuras ferroviarias al grito de "obra ilegal" y reclamando que se respeten los estudios informativos que avalan el soterramiento de las vías.

Previamente a la concentración, el Pleno del Ayuntamiento, convocado en sesión extraordinaria, ha aprobado por unanimidad ratificar la resolución de la Alcaldía de interponer recurso ante lo Contenciosos Administrativo contra Adif por el proyecto de instalación de pantallas acústicas en la capital.

La concentración ha concluido con la lectura de un manifiesto por parte de Milagros Manso, en representación de FAVPA, en el que ha destacado la unidad demostrada por los palentinos "frente al atropello de las pantallas acústicas". En el texto, han resaltado la posición unánime de los grupos políticos y concejales que conforman el Ayuntamiento, junto a la federación de asociaciones de vecinos, las entidades sociales, sindicales, económicas y culturales en esta reivindicación.

El manifiesto ha recordado el "tiempo excesivo de incumplimiento" de los estudios informativos a favor del soterramiento y ha denunciado el proyecto de colocación de pantallas acústicas, una instalación que ocupará tres kilómetros dentro de la ciudad, con algunos tramos en los que se casi se alcanzarán los ocho metro de altura, al que han calificado como "un auténtico Muro de Berlín", que "aumentará la división de la ciudad, generarán un fuerte impacto visual que lastrará su imagen, ahondará en la brecha social existente y perjudicará su impulso económico", han lamentado.

"Basta al incumplimiento sistemático de los estudios informativos y del soterramiento y basta de las abusivas obras que pasan como Caballo de Atila por encima del bienestar y la calidad de vida de nuestros ciudadanos", han proclamado.

Los vecinos han insistido en no quieren ser más que nadie, "pero tampoco menos que los demás" y han pedido a Adif que "escuche la voz de Palencia y que entre en razón". Finalmente, el texto ha apelado al interés general de toda una ciudad y su defensa, tanto el en los tribunales como en las calles y ha vuelto a hacer un llamamiento a la ciudadanía para que no deje de acompañar en esta tarea. "Una ciudad moderna, transformadora e integrada es incompatible con un muro que divida el núcleo urbano", han concluido.