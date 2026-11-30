LEÓN 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Vox en Castilla y León y vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, ha afirmado en León que su formación ha "cumplido su misión" tras los resultados electorales al considerar que entre todos los españoles han conseguido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "deje el cargo", y ha situado a Vox como el "único" partido que ha subido "con claridad" más de cuatro puntos respecto a las elecciones anteriores.

Pollán ha pronunciado estas palabras en León, desde donde ha seguido la noche electoral tras conocerse los resultados de unos comicios en los que Vox mantiene su escaño por Valladolid y suma un segundo en Salamanca, lo que ha supuesto tener dos diputados nacionales en Castilla y León: Pablo Sáez por Valladolid y Laura Magdalena por Salamanca.

El dirigente autonómico ha señalado que España deja atrás "una etapa oscura de corrupción, de traición, de mentiras" y ha sostenido que los ciudadanos han tenido una "noche histórica" para "tomar las riendas" de su futuro y "apartar" a Pedro Sánchez.

En este sentido, ha asegurado que solamente "un Vox fuerte" ha logrado "echar" a Pedro Sánchez y que el partido ha sido "clave" para articular una alternativa de gobierno.

De cara al futuro, Pollán ha avanzado que el partido tiene que "trabajar mucho y cambiar muchas cosas", y ha advertido de que Vox no será "un florero" en el ámbito nacional, del mismo modo que ha defendido su actuación en Castilla y León y en el resto de gobiernos en los que ha participado para impulsar las políticas respaldadas por un porcentaje muy elevado de españoles.