Decenas de personas durante la manifestación por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España) - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 3.000 personas han participado en Valladolid en las concentraciones convocadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en una movilización que ha recorrido las calles más céntricas de la ciudad con el objetivo de combatir los discursos negacionistas y defender los derechos de las mujeres.

La protesta ha arrancado a las 20.00 horas en la plaza Fuente Dorada de Valladolid para recorrer el centro de la ciudad hasta concluir en la plaza de Portugalete con la lectura del manifiesto.

Durante el recorrido, en el que ha participado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, mujeres y hombres han expresado proclamas como '¡Ni un paso atrás en nuestros derecho!' o '¡Estamos hasta el culo de tanto machirulo!'

En declaraciones a los medios antes del inicio de la protesta, la titular de Igualdad ha reivindicado la necesidad de que la sociedad se mantenga unida frente a la violencia machista y ha calificado esta violencia como "un terrorismo hacia las mujeres".

"Un año más aquí estamos los demócratas para hacer frente a la barbarie, al asesinato de mujeres, a la violencia machista, a la violencia de género, que mata por el solo hecho de ser mujeres", ha señalado, antes de insistir en que para combatirla "se necesita estar unidas y unidos", tanto las instituciones como la sociedad.

Por su parte, la portavoz de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, Yolanda Martín, ha explicado que el 25 de noviembre es una jornada para recordar a las mujeres asesinadas por violencia machista, pero también "un día de lucha y de reivindicación", con especial atención este año a los discursos que niegan la existencia de la violencia de género.

Martín ha advertido de que esos discursos "calan en la sociedad" y ha señalado que desde la Coordinadora de Mujeres pretenden "denunciar, no mirar para otro lado" ante un "riesgo de retroceso en los derechos de las mujeres".

En este sentido, ha señalado también a los hombres como parte de la respuesta frente a la violencia machista y ha incidido en que "no todos los hombres agreden, que no todos los hombres son agresores", pero ha reclamado que quienes presencien conductas de este tipo no permanezcan al margen.

Martín ha rechazado que exista una situación general de mayor machismo que años atrás y ha considerado que la sociedad "sí que se ha concienciado mucho", aunque ha alertado de la presencia de discursos políticos que pueden favorecer una pérdida de derechos.

En Valladolid, la Coordinadora de Mujeres ha llamado a un 25 de noviembre "más amplio y fuerte" para clamar contra el "negacionismo" y el "retroceso" en derechos de las mujeres, que defiende como "no negociables" de cara a las comicios generales y los futuros pactos.

Esta ha sido la protesta mayoritaria de la capital vallisoletana, donde se ha celebrado otra convocada por el Foro Feminista a la misma hora y en el mismo lugar, con el lema 'Que el negacionismo de la violencia machista no te cale'.

CRÍTICAS A LA DERECHA

La portavoz de la coordinadora ha dirigido sus críticas a partidos de la "derecha y la ultraderecha", a los que ha acusado de anteponer "su ideología ante las vidas de las mujeres", y ha puesto como ejemplo el debate suscitado en el Ayuntamiento de Valladolid en torno al protocolo de violencia de género.

Según ha explicado, la Coordinadora de Mujeres consiguió "pararlo" y ha considerado que este tipo de situaciones evidencian la importancia de mantener la movilización en defensa de los derechos de las mujeres.

La protesta de este 25 de noviembre se produce además, según ha señalado, en un contexto electoral, por lo que ha también ha hecho un llamamiento a las mujeres y al conjunto de la ciudadanía para que tengan en cuenta la defensa de estos derechos a la hora de decidir su voto.

Por su parte, Marisol Morais, también integrante de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, ha defendido que este año era necesario "hacer más fuerza que nunca" porque mientras existen leyes de protección a nivel nacional, en algunos ayuntamientos gobernados por PP y Vox se plantean cuestiones que afectan a derechos reconocidos legalmente.

Morais ha vinculado esta situación con la movilización feminista y ha recordado las reivindicaciones históricas en torno a la protección frente a la violencia de género y al derecho al aborto, al tiempo que ha asegurado que el movimiento feminista ha conseguido impedir en anteriores ocasiones retrocesos en estas materias.

En este contexto, ha realizado un "llamamiento muy serio" a las mujeres y, especialmente, a las feministas para que en las próximas elecciones opten por una opción progresista, con el argumento de que no quieren "volver otra vez a los años 50".

Otra de las integrantes de la Coordinadora, Paula Granado, ha centrado su intervención en la situación normativa de Castilla y León y ha asegurado que la Comunidad es "la única comunidad autónoma en Castilla y León sin la ley de violencia de género", algo que, según ha defendido, supone una pérdida de derechos para las víctimas de violencia machista.

Granado ha señalado asimismo que Castilla y León tampoco cuenta con una ley LGTBI, por lo que ha advertido de que "las mujeres trans también carecen de esa protección".

La representante de la coordinadora también ha cuestionado el lema elegido este año por el Ayuntamiento de Valladolid, 'Implicarte, salvavidas', y ha reclamado que sean las propias instituciones las primeras en implicarse en la lucha contra la violencia machista.