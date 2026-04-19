La 39 Secime entregará este lunes a Guillermo Galoe el Roel como Director del Siglo XXI

VALLADOLID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Guillermo Galoe subirá este lunes, 20 de abril, a las 20.00 horas al escenario del Auditorio Municipal Emiliano Allende para recoger el Roel como Director del Siglo XXI de la 39 edición de la Semana de Cine de Medina del Campo (Secime).

Su película 'Ciudad sin sueño' podrá verse además durante la jornada de este lunes y el público disfrutará de un coloquio posterior con el director y parte del equipo, según ha informado el certamen en un comunicado recogido por Europa Press.

El festival medinense ha subrayado que como parte de su apoyo constante "al talento emergente, a las miradas singulares y a un cine comprometido con su tiempo", premia la trayectoria del director, que en los últimos años "se ha consolidado como una de las voces más personales y relevantes del panorama nacional".

En 2025, el director estrenó en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes la cinta 'Ciudad sin sueño', que consiguió el Premio a Mejor Guion antes de aterrizar en España a través del Festival de Cine de San Sebastián. La película transforma en ficción la situación real que viven cada día en la Cañada Real de Madrid, el mayor asentamiento ilegal de Europa, con los propios habitantes como actores. Su protagonista, Toni Fernández Gabarre, consiguió el Premio al Mejor Actor Revelación en la última edición de los Goya.

ESTRENO NACIONAL Y CORTOS CON CLASE

La jornada continuará con el estreno nacional de la cinta 'Un hombre de verdad', ópera prima de Liteo Pedregal, una mordaz comedia negra que disecciona con humor absurdo la crisis de identidad masculina y la presión por encajar en moldes sociales.

El protagonista de la cinta está interpretado por Carlos Olalla, que da vida a un personaje machista que intenta deconstruirse tras la muerte de su esposa de la mano de cuatro mujeres, entre ellas su hija (Olivia Molina). Tras la proyección, tendrá lugar un coloquio con el público en el que participará Liteo Pedregal y parte de su equipo.

Además, este lunes por la mañana tendrá lugar también la primera sesión del ciclo 'Cortos con clase', dirigida a más de 1.800 niños y adolescentes. Los más pequeños se acercarán al mundo del cine de la mano de cuatro cortometrajes: 'Davi', de Julia González; 'Marciano García', de Luis Arrojo; 'Cap al cel', de Nicolás Sole; y 'Les fleurs de Malva', de Anna Lys.