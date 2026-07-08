El 48 Festival Internacional de Folclore de Burgos reunirá del 14 a 18 de julio a agrupaciones de cuatro continentes

BURGOS 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 48 edición del Festival Internacional de Folclore de Burgos se desarrollará del 14 al 18 de julio con la participación de países de cuatros continentes y contará, como novedad, con el debut de grupos de Madagascar, Eslovaquia y la isla de Guam.

Así lo ha anunciado el concejal de Festejos, César Barriada, quien ha presetado la próxima edición de este festival, al que el Consistorio aporta 170.000 euros, junto a la presidenta del Comité de Folclore Ciudad de Burgos, Regina Peñacoba, y el secretario de la organización, Miguel Alonso.

El certamen desplegará su programación en diversos espacios de la capital burgalesa y así, laa plaza de San Juan albergará las actuaciones principales, mientras que el paseo del Espolón será el escenario de diferentes talleres conjuntos entre las formaciones internacionales y los colectivos locales.

Asimismo, el Teatro Principal acogerá otras iniciativas y galas integradas en el cartel.

César Barriada ha destacado la colaboración entre el Consistorio y el Comité de Folclore para consolidar un evento que "trasciende las fronteras de Burgos" y es que, según los datos aportados, a lo largo de su historia, ha sumado más de 23.000 participantes de hasta 98 nacionalidades.

Para la edición de este año, el programa incluye agrupaciones de Senegal, Madagascar, Venezuela, Isla de Guam, Chile, Eslovaquia y Turquía. Además de la representación internacional y local, el festival contará como invitado con el grupo folclórico 'Villa de Alhama', procedente de la Región de Murcia.