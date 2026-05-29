El 50 por ciento de los Técnicos Superiores Sanitarios de CyL secunda la huelga por la reforma del Estatuto Marco

Archivo - Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los Técnicos Superiores Sanitarios, en una convocatoria a nivel nacional, ha tenido un seguimiento medio del 50 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

Han secundado la huelga 485 técnicos superiores sanitarios de los 972 disponibles en los centros sanitarios de la Comunidad. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 46,6 %, 28 en huelga; Burgos, 48,8 %, 81 en huelga; León, 52,6 %, 90 en huelga; Palencia, 49,1 %, 28 en huelga; Salamanca, 60,1 %, 89 profesionales en huelga; Segovia, 78,1 %, 43 en huelga; Soria, 23,6 %, 9; Valladolid 46,6 %, 96 en huelga; y Zamora, 29,5 %, 21 en huelga.