Unos 600 corredores participarán el 18 de julio en la Garduña Trail de Navacarros que pasará por Béjar y Candelario

El Consejero Gonzalo Santonja (C), Junto Al Alcalde De Navacarros, Miguel Flores (I), Y El Director Deportivo De La Carrera, Miguel Heras (D), En La Presentación De La 'Garduña Trail'. - JCYL

NAVACARROS (SALAMANCA), 26 (EUROPA PRESS)

Unos 600 corredores participarán el próximo sábado 18 de julio en la segunda edición de la Garduña Trail, que partirá en Navacarros (Salamanca) y discurrirá por Béjar y Candelario, con lo que recorrerá tres enclaves de la Sierra.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha presentado este martes, en Navacarros, la segunda convocatoria de la competición deportiva, una prueba "desde el territorio y para el territorio", como ha subrayado.

El consejero, que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Miguel Flores, y por el director deportivo de la carrera, Miguel Heras, ha destacado que "después de una primera convocatoria ilusionante, este evento regresa consolidado, con más ambición y con la voluntad de seguir creciendo".

Asimismo, ha aseverado que se trata de una oferta deportiva "abierta y atractiva, pensada para distintos perfiles de participación", pues se mantiene articulada en torno a tres modalidades, Garduña Trail, Garduña Cross y Garduña Senderismo, lo que permite "combinar exigencia deportiva, participación popular y disfrute del medio natural".

"Esa diversidad es, sin duda, una de las grandes fortalezas de la prueba, porque amplía su capacidad de convocatoria y refuerza su dimensión social, deportiva y turística", ha señalado Santonja.

Así, la cita volverá a convertir a Navacarros en punto de encuentro para corredores, acompañantes y aficionados al deporte al aire libre. Con salida y meta en este municipio, la prueba tendrá un recorrido que discurrirá también por Candelario y Béjar, tres enclaves que representan el potencial de la Sierra como destino de turismo activo, naturaleza y calidad paisajística, ha apuntado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

La prueba tendrá su salida y meta en el municipio de Navacarros y presenta varias distancias: Garduña Trail, Garduña Cross y Garduña Senderista.

Este certamen deportivo reunirá, aproximadamente, a 600 participantes entre todas las modalidades, "lo que lo convertirá en un evento deportivo y festivo de primer orden, y un estímulo muy importante para la actividad en la comarca durante el verano", ha asegurado Santonja.

En concreto, la prueba reina, Garduña Trail, contará con un recorrido de 28,2 kilómetros, un desnivel de 1.500 metros y una duración máxima de cinco horas. Es un trazado exigente, atractivo y de enorme belleza, concebido para quienes buscan una experiencia deportiva intensa en contacto directo con la montaña y con algunos de los paisajes más reconocibles de este entorno serrano.

La Garduña Cross ofrecerá, a su vez, un recorrido de 16,3 kilómetros, con 676 metros de desnivel y una duración máxima de tres horas y treinta minutos.

Por su parte, Garduña Senderismo permitirá disfrutar del entorno desde una perspectiva más accesible, con una ruta de algo más de ocho kilómetros, 311 metros de desnivel y una duración máxima igualmente de tres horas y treinta minutos.

"Eventos como este generan movimiento, atraen visitantes, amplían estancias y ayudan a que muchos descubran por primera vez, o redescubran, un territorio que reúne naturaleza, patrimonio, gastronomía y hospitalidad", ha agregado el consejero.