El 79.432 deja 728 millones de euros en la provincia de León donde se han vendido 182 series

Dos niñas del Colegio de San Ildefonso, cantan un quinto premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Sorteo Extraordi - Eduardo Parra - Europa Press

LEÓN 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ha dejado 728 millones de euros en la provincia de León donde se han vendido un total del 182 series del 79.432, vendido, entre otros puntos, en La Bañeza, en La Pola de Gordón y en Villablino.

La Administración número 1 de La Bañeza, ubicada en Plaza Obispo Alcolea, 4, ha vendido la mayor parte del primer premio, un total de 177 series del 79.432 que ha dejado en este pueblo 708 millones de euros.

Por su parte, la 2 de Villablino, situada Avenida de la Constitución, 20, ha vendido 50 series del premio 'Gordo' que ha dejado 200 millones de euros, mientras que la 2 de La Pola de Gordón, situada en Constitución, 102, ha vendido 15 series que han dejado 60 millones de euros.

El número 79.432 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 10.44 horas en el cuarta alambre de la cuarta tabla.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.