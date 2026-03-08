8M-Feijóo culpa al Gobierno de "humillar" a las mujeres:"El machismo es tan estructural al sanchismo como la corrupción"

Cree que España tiene ahora "el peor gobierno de la democracia" en respeto a las mujeres y apunta al consumo de "prostitución pagada"

TORDESILLAS (VALLADOLID), 8 (EUROPA PRESS

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado al Gobierno central de "humillar" a las mujeres españolas durante los últimos años y ha asegurado que el machismo es "tan estructural al 'sanchismo' como la corrupción".

Durante un acto de campaña electoral en Castilla y León celebrado en Tordesillas (Valladolid) en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, el líder de la oposición ha criticado la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de igualdad. Feijóo ha lamentado contar con el "peor gobierno central de la democracia" en cuanto al respeto a las mujeres y ha reprochado que miembros de la administración socialista hayan consumido "prostitución pagada".

El dirigente del PP ha mostrado su orgullo por el papel de su formación en la rotura de los "techos de cristal" y ha recordado que la primera ministra, las primeras presidentas del Congreso y el Senado, así como la primera vicepresidenta de la Comisión Europea han sido mujeres de su partido. "En el Partido Popular no hay cuotas; hay mujeres inteligentes, con talento y determinación", ha subrayado tras defender que en su organización existe una "igualdad real".

Asimismo, Feijóo ha destacado la presencia de mujeres en las listas electorales de Castilla y León, donde encabezan las candidaturas en siete de las nueve provincias y ha puesto como ejemplo a las portavoces de las Cortes Generales, una castellana y otra leonesa, como muestra de la "cantera" del partido en la Comunidad.

Por último, el presidente de los 'populares' ha denunciado que se han "triplicado las violaciones" en España y ha censurado la aprobación de leyes que han permitido "excarcelar a pederastas y violadores".

Así, Feijóo ha concluido con la promesa de aportar "seguridad, dignidad y oportunidades" a las mujeres españolas frente a una política feminista del PSOE que, a su juicio, ha hecho de España un lugar "peor para ser mujer".