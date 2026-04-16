Aagesen afirma que España está mejor preparada frente a efectos de la guerra por su apuesta por la transición energética

La vicepresidenta tercera y ministra para laTransición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la inauguración del III Encuentro Nacional de Centros de Innovación Territorial, en La Térmica Cultural en Ponferrada (León). - Carlos Castro - Europa Press

PONFERRADA (LEÓN), 16 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha puesto en valor la posición de España para afrontar los efectos del contexto geopolítico mundial, marcado por el conflicto bélico, y, en este sentido, ha asegurado que el país está "mejor preparado" para afrontar sus efectos porque lleva mucho tiempo apostando por una transición energética, por soluciones alejadas de la volatilidad de los combustibles fósiles y de los mercados internacionales, bajo la premisa de actuar frente el cambio climático.

"Es necesario y no solo tiene que ver con una variable ambiental, tiene que ver con bienestar, con salud, tiene que ver con que las nuevas generaciones puedan tener, al menos, las mismas condiciones de lo que tenemos nosotros aquí y ahora", ha añadido.

La vicepresidencia se ha pronunciado de este modo durante la inauguración del III Encuentro Nacional de Centros de Innovación Territorial que se celebra en La Térmica Cultural de Ponferrada (León), donde ha sostenido que el Gobierno continuará con esta visión a largo plazo para que España "siga siendo una fuente no solo de inspiración, sino de desarrollo".

En el actual momento de incertidumbre, con un contexto geopolítico "extraordinariamente complejo", los efectos económicos y sociales de una guerra "unilateral contraria al Derecho Internacional", además de ser un "drama humanitario", se expanden por todo el mundo y también llegan a España.

En este sentido, ha explicado que, además de intentar paliar dichos efectos a corto plazo, resulta "fundamental" no perder la dirección a largo plazo, con una visión centrada en una estrategia de equidad territorial, de reto demográfico y de transformación, así como con una apuesta por la sostenibilidad.

Así, ha abogado por continuar con el impulso de cambios estructurales y desde una visión a largo plazo para que España siga en la senda del desarrollo en cuanto a acción, resiliencia, prestación de servicios, proximidad, calidad de vida e igualdad.

Además, durante la inauguración del III Encuentro Nacional de Centros de Innovación Territorial, Sara Aagensen ha puesto en valor la celebración en 2025 en La Térmica Cultural de la I Convención por un Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática, en la que participaron más de 600 personas.

ESTRATEGIA PARA LA EQUIDAD TERRITORIAL

Asimismo, ha recordado que el pasado mes de febrero el Ejecutivo central presentó la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, una hoja de ruta en la que se avanza, aunque "queda mucho camino por recorrer".

Al respecto, ha recordado que la Estrategia se plantea desde los pilares de resiliencia y adaptación a la emergencia climática en los territorios; equidad territorial en el acceso a infraestructuras y servicios; dinamismo socioeconómico-local; igualdad e inclusión en los territorios y, finalmente, cultura, identidad y arraigo. Además, se estructura desde dos ejes transversales, basados por una parte en ciencia, investigación y herramientas de conocimiento y, por otra parte, en gobernanza, perspectiva rural y planificación.

Sara Aagesen ha expresado la necesidad de que todas las administraciones trabajen de la mano en el desarrollo de la Estrategia, que se compone de 60 medidas, además de contar con la sociedad civil y con las empresas. Además, ha destacado que el Ejecutivo central ha recibido numerosas aportaciones a la hoja de ruta que se analizan para próximamente poder aprobar la Estrategia.

FONDO ESPAÑA CRECE

Por otra parte, se ha referido al fondo España Crece (presentado en febrero y dotado con 10.000 millones de euros en instrumentos que son híbridos, préstamos, avales y ayuda directa), que contará con al menos 1.000 millones de transferencias y 1.800 de préstamos que se destinarán íntegramente a contribución climática y que planteará ayudas que serán favorables para la gestión forestal, la agricultura regenerativa, la ganadería extensiva o la adquisición de maquinaria para programas de formación.

Otra de las líneas que pretende lanzar el Ministerio tiene que ver con el apoyo a iniciativas innovadoras de movilidad sostenible en zonas rurales y también se ha referido a la convocatoria de ayudas para financiar proyectos innovadores, que han tenido "un éxito abrumador", ya que a la última convocatoria se presentaron 3.000 iniciativas. Esta propuesta, según ha explicado, duplicará su financiación y pasará de estar dotado con 40 millones de euros a contar con 80 millones de euros.

Las políticas que efectúa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha destacado, dan resultados como que los pueblos atraen población y hay un saldo migratorio positivo de 400.000 personas desde el año 2018, de las cuales casi la mitad son mujeres.

Tras presidir la inauguración del Encuentro, Sara Aagesen ha mantenido una charla con Carlos Moreno, profesor de la Universidad Sorbona de París y director científico de la cátedra 'Emprendimiento-Territorio-Innovación', ideólogo del concepto 'Ciudad de los 15 minutos / Territorio de la media hora'. A lo largo de la jornada la ministra recibirá al director de cine Oliver Laxe.