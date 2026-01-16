Aagesen anuncia un Real Decreto que busca más seguridad para los efectivos y más cooperación en lucha contra incendios

La ministra de Transición Ecológica y Retro Demográfico, Sara Aagesen, durante la visita al polígono industrial de La Robla. - Fernando Otero - Europa Press

LA ROBLA (LEÓN), 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado este viernes que se va a llevar al Consejo de Ministros llevaremos al Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto que busca mayor seguridad para los efectivos y mayor cooperación y colaboración entre las unidades operativas, en los medios y en los sistemas de comunicación en la lucha contra los incendios.

Así lo ha anunciado Aagesen en declaraciones a los medios de comunicación en la localidad leonesa de La Robla, donde ha visitado el proyecto de transición justa y desarrollo industrial 'La Robla Green', una iniciativa de transformación basada en biomasa, metanol, captura de CO2 e hidrógeno.

La ministra ha asegurado que estando en León, y después de los incendios "tan devastadores" que se vivieron el pasado verano, ha aseverado que una "prioridad para el Gobierno" es la lucha contra los incendios, a lo que ha apuntado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es "consciente de que los incendios se apagan también en invierno".

Por ello, y ante la necesidad "de trabajar los 365 días del año", Aagesen ha anunciado que se va a llevar al Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto "que busca mayor seguridad para los efectivos y mayor cooperación y colaboración entre las unidades operativas, los medios, los sistemas de comunicación, de control y, por supuesto, también en las cartografías".

Asimismo, Aagesen ha reiterado el compromiso del Gobierno en esta materia y ha recordado que el 50 por ciento de los efectivos desplegados por su Ministerio el pasado verano para la extinción de incendios llegaron a Castilla y León, además de que un tercio de las ayudas que se han concedido, en bioeconomía, en ganadería extensiva o en transhumancia, han llegado a la Comunidad.

La ministra de Transición Ecológica ha aprovechado para pedir a la Junta que "haga una reflexión y redimensione" las necesidades que requiere la Comunidad en esta materia porque, según ha indicado, "el papel del Ministerio es de apoyo y refuerzo" y hay que hacer frente "al gran reto" de "redimensionar y ajustar las necesidades de cada territorio".

CAMBIO CLIMÁTICO.

Sara Aagesen también ha hecho "un llamamiento" a una cuestión "especial" y que es fundamental para España, un país "vulnerable ante el cambio climático" y es, según la ministra, "trabaja "juntos para conseguir un pacto de Estado frente a la emergencia climática", por lo que ha tendido la mano del Gobierno para alcanzar este pacto, una mano tendida también a la Junta.

"Esperamos que se sume, que pongan propuestas encima de la mesa" ha aseverado Aagesen, quien ha anuncidado que la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que se celebró en Ponferrada el pasado mes de octubre se celebrará todos los años, y siempre en la sede de la Ciuden, en la localidad leonesa.