Aagesen propone a bomberos y forestales trabajar juntos para tener las mejores condiciones frente a emergencia climática

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, con un agente de extinción de incendios emocionado al recordar los fuegos del verano y sus efectos en Ponferrada (León). - Carlos Castro - Europa Press

Los trabajadores lamentan la ausencia de la JCyL en la Convención y aseguran que su operativo es el peor de España

PONFERRADA (LEÓN), 14 (EUROPA PRESS)

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha propuesto este martes a agentes de las BRIF, bomberos forestales, agentes forestales y medioambientales trabajar juntos para lograr "las mejores condiciones" con el fin de hacer frente a la emergencia climática.

Durante un encuentro con los representantes del sector, en el marco de la Convención por el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que se desarrolla en Ponferrada (León), Aagesen ha agradecido en varias ocasiones la labor llevada a cabo por estos profesionales durante los incendios de este verano.

"Creo que somos un gran equipo y hay que trabajar todos de la mano", ha recalcado y ha destacado que la Convención es para ellos; no solo para reivindicar sino para conseguir que, "más allá de legislaturas y de colores", los agentes implicados trabajen juntos con el objetivo de conseguir un servicio profesionalizado, que esté presente los 365 días del año, que tenga "las mejores condiciones" laborales y que se cumplan las leyes para todos ellos con independencia de la administración de la que dependan.

Asimismo, ha asegurado que el Ejecutivo central seguirá trabajando para lograr dichos objetivos y, en este sentido, ha expresado el "máximo compromiso" del Gobierno para que el Pacto de Estado frente a la emergencia climática "llegue a todos" los trabajadores "de todo el territorio".

En este contexto, ha destacado que este martes se ha producido una "buena noticia", al aprobarse en el Consejo de Ministros los coeficientes reductores para los bomberos forestales, los agentes forestales y los ambientales, "otro paso que se da en la buena dirección", una cuestión a la que los trabajadores han respondido con un fuerte aplauso.

Además, les ha transmitido su confianza en que el Pacto de Estado frente a la emergencia climática se consolide y ha asegurado que en dicho Pacto ellos son "protagonistas".

En su opinión, si entre todas las administraciones se consigue una buena gestión forestal, una cuestión que se ha dejado "abandonada", esto ayudará a que su trabajo sea más eficiente y menos violento.

"GRACIAS INFINITAS".

Por último, ha señalado que el encuentro mantenido tiene el objetivo de escuchar sus necesidades y propuestas y ha deseado que en los próximos meses no se repita el "sufrimiento" que ha tenido lugar este verano, que ha sido "extraordinariamente complicado". "Gracias infinitas", ha concluido.

Por su parte, los bomberos y agentes forestales han transmitido a la ministra su deseo de trabajar "todos los días" y han expresado su especial preocupación por los pequeños pueblos tras los incendios y por los ganaderos, que afrontan los meses de invierno con los terrenos quemados. "Esta situación no la he vivido nunca, pero ahora mismo estamos fastidiados. Somos de aldeas pequeñas y nos hemos quedado sin nada. Estamos machacados", ha concretado uno de los agentes de la base de Tabuyo del Monte, en León.

Otros de los agentes forestales han puesto de manifiesto que, tras muchos años trabajando en la extinción de incendios, este año han comprobado que los fuegos se comportan de forma "totalmente diferente" y las emergencias climáticas están "a la orden del día".

En este sentido, han destacado la importancia de proteger a los pequeños municipios, "cada vez más abandonados" y de que los entes implicados se pongan de acuerdo y el Pacto de Estado salga adelante porque "no es cosa de colores, sino que están en juego vidas, casas y el ecosistema en general. "Hay que hacer algo", han subrayado.

"TRISTÍSIMO".

Uno de los agentes dependientes de la Junta de Castilla y León ha indicado que le resulta "tristísimo" que en la Convención que se celebra en Ponferrada no haya habido ningún representante del Gobierno autonómico. "El cambio climático está para quedarse parece que la Junta no lo entiende", ha enfatizado.

Finalmente, ha lamentado que hayan fallecido agentes como consecuencia de la extinción de incendios este verano y ha añadido que "no fueron los que podían haber sido" para la emergencia que ha sufrido el territorio. Al mismo tiempo, se ha cuestionado si el operativo dependiente de la Junta es "el peor de todo el mundo" y se ha mostrado convencido de que es "el peor de España". "Esperamos que después del desastre que ha habido haya una respuesta racional de Junta para minimizar los efectos", ha concluido.