AAVV Pinar de Jalón pide que se haga "todo lo posible" para que el proyecto del Real Valladolid salga adelante

Solicitará una reunión al Ayuntamiento para que explique la situación de la que sería la única inversión para dinamizar el barrio en 10 años

VALLADOLID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La recientemente constituida Asociación de Vecinos de Pinar de Jalón ha pedido que se haga "todo lo posible" para que el proyecto de la Ciudad Deportiva del Real Valladolid salga adelante en el barrio.

El colectivo vecinal pedirá una reunión al Ayuntamiento de Valladolid para que explique la situación o de alguna información de cómo se encuentra el proyecto para instalar en unos terrenos del barrio la futura Ciudad Deportiva del club, que ahora podría renunciar a llevarlo a cabo por problemas en el terreno que implicarían una inversión superior a la inicialmente prevista.

Fuentes de la Asociación han señalado a Europa Press que interpelarán para que se haga "todo lo posible" para que se lleve a cabo el proyecto en el barrio, ya que todos están muy ilusionados con el mismo porque sería "la única" inversión para dinamizar el barrio en diez años en los que no se ha hecho nada.

"Si no sale adelante sería un sentir clamoroso para el barrio", ha señalado la Asociación, que ha añadido que aunque entiende que la situación no es la más favorable y que el Ayuntamiento no quiera invertir en una iniciativa privada, no se entendería que se llevara el proyecto a otra zona de la ciudad.

Los vecinos expresan su preocupación por las recientes manifestaciones del Real Valladolid, que vería dificultades para poner en marcha el proyecto y para el que buscan alternativas después de comunicar verbalmente al Ayuntamiento que se renuncia a su ejecución, a pesar de que se han llevado a cabo los trámites para la cesión de una parcela municipal en este barrio.

Por todo ello, esperan reunirse con el Ayuntamiento de Valladolid para tratar de obtener algo de información que aclare qué futuro podría tener la operación en el barrio.

REUNIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO Y CLUB

El concejal de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Bustos, ha explicado esta semana que está a la espera de fijar una reunión con los representantes del Real Valladolid para concretar qué posibilidades se plantean ahora después de que el club comunicara telefónicamente al Área de Planeamiento Urbanístico en fechas recientes que la parcela de Pinar de Jalón que había facilitado el Ayuntamiento para el proyecto "ya no interesaba" porque habían llegado a la conclusión de que las características del terreno implicarían una inversión superior a la inicialmente prevista.

Bustos ha recordado que la tramitación para poner a disposición esta parcela había tenido ya un recorrido de bastantes meses, pero el proceso administrativo estaba resuelto. En ese momento ha sido cuando ha llegado la negativa del club presidido por Ronaldo Nazario.

Por el momento, ha añadido el concejal, el club ha planteado "de palabra" que quieren buscar otra ubicación al proyecto y ha subrayado que el Consistorio no ha recibido comunicación oficial de que se renuncie a una iniciativa que el equipo de Gobierno considera "interesante para la ciudad", por lo que ha subrayado la disposición a trabajar con el Real Valladolid.

Por ello, ya que la entidad blanquivioleta ha planteado que "se estudien otras posibilidades", el Ayuntamiento les ha pedido que "concreten un poco" las opciones que manejan para que los técnicos de Urbanismo puedan buscar otro espacio para ubicar el proyecto, así como saber si las características serían las mismas que las de la Ciudad Deportiva o diferentes.

Así, Bustos ha mantenido conversaciones con representantes del Real Valladolid y espera poder fijar una reunión con la entidad la semana próxima en la que abordar el proyecto.

El concejal ha considerado que el Ayuntamiento ha obrado "diligentemente" en la tramitación de la parcela, primero buscando el espacio, con el trabajo de los técnicos municipales para poner la parcela a disposición --se aprobó el pasado mes de julio el permiso para la ocupación del terreno--.