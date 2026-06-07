Abades acoge la primera cita de la ruta 'Amor a primera birra' de Alimentos de Segovia - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de 'Amor a primera birra con Alimentos de Segovia' ha arrancado este fin de semana en Abades, donde cientos de vecinos y visitantes han disfrutado de una jornada dedicada a la cerveza artesana, la gastronomía de proximidad y la música en directo.

La iniciativa, promovida por la Diputación de Segovia a través de su marca agroalimentaria Alimentos de Segovia, ha vuelto a demostrar el atractivo de una propuesta que combina "promoción económica, turismo gastronómico y dinamización social" en los municipios de la provincia, según ha expresado la Institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

La Plaza de la Iglesia de Abades se ha convertido durante toda la tarde y la noche del sábado en punto de encuentro para los amantes de la cerveza artesana, con la participación de las cerveceras Marijave, Casuar, Octavo Arte y Veer, acompañadas por los productos de Lácteos de Armuña y Merche's Galletas.

La programación se completó con la actuación del Cuadro Flamenco de Lucía 'La Flaca', la sesión musical de DJ Peli y el sorteo de lotes de productos de Alimentos de Segovia.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha valorado el desarrollo de esta primera parada de la ruta. "Abades ha vuelto a demostrar que nuestros pueblos tienen una enorme capacidad para organizar eventos que generan actividad, atraen visitantes y ponen en valor el trabajo de nuestros productores", ha comentado.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada ha sido la iniciativa solidaria vinculada a la adquisición del vaso oficial de cristal de la feria, que incluía además dos huevos fritos para cada participante.

La propuesta ha tenido una excelente acogida entre los asistentes, que han disfrutado de esta combinación gastronómica durante toda la tarde, y toda la recaudación de estta iniciativa será destinada al CDA Abades para apoyar su actividad deportiva y social en el municipio

Asimismo, Rodríguez ha destacado que "la excelente respuesta del público" ha confirmado que 'Amor a primera birra' se ha consolidado como "una de las iniciativas más atractivas de la programación de Alimentos de Segovia", con una combinación de "ocio, gastronomía y promoción del territorio en un formato cercano y participativo".

La diputada también ha agradecido la implicación y el trabajo conjunto del Ayuntamiento de Abades, de los productores participantes y de todas las personas que han colaborado en la organización de la jornada.

LA FERIA LLEGA A SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Tras esta jornada inaugural, la ruta continuará el próximo viernes 13 de junio en San Cristóbal de Segovia, donde el Parque de Pradovalle acogerá una nueva edición de la feria con una programación ampliada y actividades para todos los públicos.

La feria dará comienzo a las 18.00 horas con la inauguración oficial y la apertura de los espacios dedicados a la cerveza artesana y a los productos agroalimentarios de la marca Alimentos de Segovia.

Participarán las cerveceras 90 Varas, Vamos a Beer, Casuar, Sanfrutos, La Fábrica de Oro y Veer, junto a productores como Lácteos de Armuña, The Vanity Burger, Merche's Galletas y Crema y Chocolate. Además, acudirán como invitados especiales Cervezas Virtus, El Secreto del Abad, Segofre y Artesanía Mario Carrilero.

La jornada contará también con hinchables y actividades para los más pequeños, así como con el primer Concurso de Levantamiento de Cervezas, cuyas inscripciones podrán realizarse desde las 18.30 horas.

La programación continuará a las 20.00 horas con la actuación del grupo de versiones de los años ochenta Los Moscones, y a las 22.00 horas tendrá lugar el sorteo de tres lotes de productos de Alimentos de Segovia y la entrega de regalos, además de la distribución de una guía cervecera elaborada por los propios productores participantes.

El broche final llegará a las 22.30 horas con la actuación del grupo de rockabilly 'The Kickers', que pondrá ritmo a una noche pensada para seguir con la celebración de "la calidad de los productos segovianos y el creciente protagonismo de la cerveza artesana dentro de la oferta gastronómica provincial".

Para finalizar, Magdalena Rodríguez ha animado a todos los segovianos a que acudan a esta nueva parada de la ruta, así como a las siguientes, ya que cada una de ellas tiene "su propia personalidad", pero comparten el objetivo común de "apoyar a los productores locales, promocionar la marca Alimentos de Segovia y generar actividad en los municipios de la provincia".