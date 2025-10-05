Abades "endulza" la octava parada de la Caravana de Alimentos de Segovia con hojuelas y florones

IV Feria dedicada a los dulces tradicionales de Abades en la octava parada de la Caravana de Alimentos de Segovia - DIPATCIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las hojuelas y los florones, dulces tradicionales de Abades, han vuelto a ser protagonistas este domingo en la IV Feria dedicada a estas elaboraciones, que ha constituido la octava parada de la Caravana de Alimentos de Segovia organizada por la Diputación.

Cientos de vecinos y visitantes se han congregado en torno a la plaza de la Iglesia para disfrutar de esta cita que ha aunado gastronomía, música, "solidaridad y orgullo" por las tradiciones locales.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible y alcaldesa de Abades, Magdalena Rodríguez, ha destacado durante la jornada que "esta feria es mucho más que una muestra gastronómica, pues representa la unión de todo un pueblo" y demuestra que las "tradiciones siguen vivas".

Además, la alcaldesa ha agradecido "de manera especial" a las vecinas de Abades que, un año más, han elaborado con "mimo" las hojuelas y florones que "se agotan en pocas horas, porque son el alma de la feria y el mejor símbolo de nuestra hospitalidad".

La jornada ha arrancado las 11.00 horas con la apertura de la Caravana de Alimentos de Segovia, que ha reunido a 14 socios de la marca agroalimentaria provincial, Quesería Artesanal de Sacramenia, Alimentación Los Castillos, La Manitas de Sacramenia, A Tu Gusto!, Ahumados Artesanos Perser, Espirulina Valsaín, Entrehoces, Crema y Chocolate, Clarisas Convento de la Inmaculada, Ahumados HUMA, Bodegas Maeste, La Cruz de Hierro, Vamos a Beer y Bendito Nanno, según ha informado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

Los socios han sido los encargados de hacer "las delicias" de los presentes con a su oferta gastronómica, mientras que los asistentes han podido disfrutar del "tradicional" concurso de tortillas, la música en directo del grupo 'Sursuncorda', la comida popular con venta solidaria de bocadillos a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y, ya por la tarde, juegos tradicionales y la actuación de la 'Rondalla' del Taller Cultural de Fuentepelayo.

Asimismo, la diputada ha puesto en valor el trabajo de los productores de Alimentos de Segovia que "con cada feria demuestra que la marca es sinónimo de calidad, tradición y futuro para la provincia".

"Abades nos enseña que la gastronomía también puede ser solidaridad. Cada bocadillo y cada dulce vendidos con fines solidarios hacen de esta feria un evento con corazón", ha apostillado.

La Caravana de Alimentos de Segovia recalará el próximo 9 de noviembre en la localidad de Navafría para la Feria del Ganado y el 6 de diciembre en Prádena, para la Feria del Acebo.