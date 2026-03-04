Abascal considera "interesante" el discurso de Guardiola, pero "insuficiente" para llegar a un acuerdo

El presidente de Vox, Santiago Abascal, comparece ante los medios en Villablino (León). - EUROPA PRESS

VILLABLINO (LEÓN), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha manifestado este miércoles que el discurso de la candidata a la investidura como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha sido "interesante" pero "insuficiente" para alcanzar un acuerdo de gobierno y ha insistido en tender la mano para poder llegar a un pacto, siempre condicionado a un "cambio de rumbo" por parte del PP.

"El discurso de la señora Guardiola fue interesante, pero es insuficiente todavía para poder llegar a un acuerdo. Me pareció mucho más interesante el discurso de nuestro portavoz, que ha hablado con mucha claridad de que nos podremos poner de acuerdo cuando se pase de las musas al teatro y cuando concretemos medidas precisas", ha puntualizado.

Dichas medidas deben concretarse en cuanto al presupuesto y también las que supongan "un cambio de rumbo" respecto a las políticas migratorias, a las políticas verdes o las fiscales. "Si eso ocurre en las próximas semanas, pues podremos seguir con la mano tendida para un acuerdo", ha apostillado.

Al ser preguntado si contempla un cambio de postura de Vox antes de este viernes, que se producirá una segunda votación de investidura de María Guardiola tras haber sido rechazada hoy por los votos en contra de Vox, PSOE y Unidas por Extremadura, Abascal no ha ofrecido una respuesta concreta, aunque ha reconocido que es difícil "resolver en dos días lo que no se ha resuelto en unos meses". "No lo sé. Nosotros estamos dispuestos a seguir dialogando, a contrarreloj, medida a medida", ha señalado y ha abogado por no precipitarse en esta cuestión.

En este sentido, ha apuntado que habrá otras oportunidades de investidura si no es posible en las próximas horas y ha reiterado que Vox sigue "con la mano tendida".

ARAGÓN

En el caso de un posible pacto de gobierno en Aragón, ha declarado que su postura es la misma. "Ya hemos demostrado ayer que nosotros no tenemos ningún interés en los cargos, que lo que de verdad nos importa es el cambio de rumbo y las medidas concretas y como todavía no hay ningún avance en ese sentido, pues hemos despreciado la posibilidad de tener cargos dentro del propio Parlamento de Aragón, dentro de las Cortes de Aragón, eso va a seguir siendo así", ha sostenido.

El líder de Vox ha exigido una vez más, para alcanzar acuerdos en Extremadura, Aragón o Castilla y León, medidas "de verdad" que permitan el "cambio de rumbo" reclamado. "Si el PP está dispuesto a eso, tendrá la mano tendida. Si el PP quiere seguir con las mismas políticas migratorias y verdes de antes, pues puede pactar con el Partido Socialista", ha concluido.

Santiago Abascal se ha pronunciado de este modo en Villablino (León), donde ha atendido a los medios de comunicación tras acompañar en el día de ayer al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, en un mitin en Ponferrada y una visita a La Bañeza.

