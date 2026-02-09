Abascal cree que la comparecencia de Sánchez sobre Adamuz servirá para "inventarse" cosas y poner "excusas"

El presidente de VOX, Santiago Abascal, atiende a los medios a su llegada para presentar al candidato del partido a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, a 9 de febrero de 2026, en Ávila. - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, cree que la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) sólo servirá para "inventarse" cosas, poner "excusas" y "acusar" a la oposición.

Abascal se ha expresado así en declaraciones a los medios en Ávila antes de participar en el acto de presentación de las candidaturas de su formación para las elecciones en Castilla y León del 15 de marzo.

"Comparecerá pero no dará explicaciones, lo que va a dar es excusas, no va a dar ningún tipo de explicación, lo que va a poner encima de la mesa son mentiras, que es lo que ha hecho desde que fue elegido en el año 2019", ha asegurado el líder de Vox.

En este sentido, ha asegurado que no tiene esperanza alguna de que la comparecencia sirva para algo nada más que "para inventarse cosas y acusar a la oposición" y ha criticado que incluso el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha llegado a decir que el accidente tiene que ver con el cambio climático.

"No se puede insultar a los españoles de una manera más grave y no tengo ninguna duda de que Sánchez va a hacer lo mismo en esta comparecencia", ha concluido.