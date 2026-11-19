Abascal defiende ayudas públicas a la cultura pero no a la ideología: "El que quiera hacerla, que se la pague" - VOX

ZAMORA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha defendido que "la cultura debe tener ayudas públicas, pero no la ideología", al tiempo que ha rechazado las acusaciones de censura que llegan desde el sector cultural en referencia al compromiso 'antiideológico' que la Junta exige firmar a los cineastas que solicitan subvenciones.

"El que quiera hacer ideología, que se lo pague", con independencia de que sea "de un lado o de otro", ha afirmado el líder de Vox en declaraciones a los medios en Benavente (Zamora), donde ha asegurado que "no tiene que ser el Estado el que ayude a hacer ningún tipo de producción de carácter ideológico".

Así, Abascal ha incidido en que Vox tiene "muy clara su posición" respecto de otra cuestión y ha rechazado las acusaciones de censura que llegan desde el sector cultural.

"La censura es la de aquellos que siempre han financiado producciones ideológicas", según Abascal, en un único sentido, para después zanjar que la "cultura es de todos los españoles, independientemente de la ideología".