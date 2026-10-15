Abascal protagonizará el martes un mitin en Ponferrada (León) y visitará Burgos el jueves por la mañana

Cartel del mitin de Abascal en Ponferrada (León) - VOX

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, protagonizará el próximo martes, 20 de octubre, un mitin en la localidad leonesa de Ponferrada y tiene previsto visitar Burgos el jueves día 22 por la mañana.

Estos son los primeros actos programados por Vox en Castilla y León en la precampaña electoral de Santiago Abascal que iniciará en Ponferrada, donde estuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el domingo día 11, en la Térmica Cultural.

En este caso el gran acto público de Vox tendrá lugar a las 19.00 horas en la Plaza Mayor.

Y el jueves 22 tiene previsto visitar la capital burgalesa donde realizará una declaración a medios a las 12.00.