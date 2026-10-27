Abascal se querellará contra el subdelegado del Gobierno en Zamora por "actos de intimidación" sufridos en su mitin

Protesta convocada en Zamora en coincidencia con un acto político del candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal. - EUROPA PRESS
ZAMORA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha anunciado que presentará este miércoles una querella contra el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, por "los actos de intimidación" que ha dicho haber sufrido en su mitin de este martes en la ciudad.
Abascal ha hecho este anuncio desde el escenario, antes de su alocución, después de que unas veinte personas clamaran desde los aledaños de la plaza consignas como "fuera fascistas de nuestros barrios".
"No hay trampa ni violencia que vaya a detener la movilización", ha advertido Abascal, que ha asegurado que, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoca un acto "nadie puede acercarse a protestar".
"Hoy vosotros tenéis que hacer un ejercicio de contención y pacifismo", les ha dicho Abascal a sus seguidores, al tiempo que ha remachado que allá donde hable Vox sus detractores "se puedan acercar".
En cualquier caso, las personas que se han posicionado contra el acto de Vox han sido identificadas por la Policía Nacional antes de dispersarse sin más incidencias.