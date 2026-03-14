Abascal se volcó en la campaña de CyL con más de 20 actos, Feijóo optó por caravana propia y Sánchez tuvo tres mítines

Santiago Abascal, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en los cierres de campaña de sus partidos en Valladolid. - CLAUDIA ALBA - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los principales partidos que concurren a las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León han contado durante la precampaña y la campaña con la presencia de los dirigentes nacionales como el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, que han participado en distintos actos y mítines en la Comunidad.

Abascal ha sido el líder nacional que ha protagonizado el mayor número de mítines y de actos electorales a lo largo de los 15 días de campaña electoral con una agenda que ha compaginado visitas a distintas localidades de Castilla y León con declaraciones a medios por la mañana y mítines junto al candidato, Carlos Pollán, en otros puntos de la geografía autonómica por la tarde.

Santiago Abascal abrió esta fórmula de visitas y mítines en campaña el viernes 27 de febrero con un paseo por las calles de Tordesillas (Valladolid) y un mitin en Burgos y cerró la campaña el viernes 13 de marzo con un recorrido por Miranda de Ebro (Burgos) y un gran acto de cierre de campaña en Valladolid.

El presidente nacional de Vox ha realizado actos electorales en las nueve provincias, con la particularidad de que el lunes 9 de marzo reunió al Comité Ejecutivo Nacional, Comité de Acción Política y Portavoces Nacionales en el Parador de Gredos, en la provincia de Ávila, en cuya capital presentó un mes antes a todos los candidatos.

Bajo el lema 'Sentido Común' Abascal ha visitado además Aranda de Duero y Treviño (Burgos); La Bañeza, Ponferrada, Villablino, Astorga y León capital, en la provincia leonesa; Guardo, Aguilar de Campoo y la capital palentina, en Palencia; Béjar y Ciudad Rodrigo, en Salamanca Almazán y El Burgo de Osma (Soria); Arroyo de la Encomienda, Medina del Campo y Cigales, en Valladolid, y Toro y Benavente, en Zamora.

En el caso del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha optado por caravana propia, si bien ha coincidido con el candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, en dos mítines, uno en Ávila el sábado 28 de febrero en el primer mitin de campaña y el último el viernes 13 en Valladolid en el cierre de la campaña 'Aquí, certezas'.

Alberto Núñez Feijóo y Fernández Mañueco coincidieron también el viernes 13 de febrero en un acto de precampaña para presentar a todos los candidatos y "confirmar" la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco.

El presidente nacional del PP inició la campaña el viernes 27 de febrero con un mitin en Ciudad Rodrigo (Salamanca), tras visitar las localidades salmantinas de Vitigudino y La Fuente de San Esteban, y reanudó su caravana propia el viernes con un mitin en La Bañeza (León) al que siguieron mítines en Tordesillas (Valladolid), el domingo 8; en Riaza (Segovia), el 9; El Burgo de Osma (Soria), el 10; en Villarcayo (Burgos), el 12, y en la mañana del viernes 13 en Ponferrada (León), antes de participar en el cierre de campaña en Valladolid.

Por su parte, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido tres mítines con el candidato del Partido Socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, el primero el jueves 26 de febrero en Burgos seis horas antes del inicio oficial de la campaña electoral.

Pedro Sánchez y Carlos Martínez realizaron otro mitin el sábado 7 de marzo en Soria, la ciudad del candidato socialista, y concluyeron la campaña 'Cambiemos el futuro' el viernes 13 de marzo en Valladolid. Los dos dirigentes socialistas coincidieron en precampaña en un mitin celebrado el domingo 22 de febrero a Ponferrada (León).

Los candidatos de las otras dos coaliciones con representación nacional, Miguel Ángel Llamas, de Podemos-AV, y Juan Gascón, de En Común --IU, Movimiento Sumar y Verdes Equo--, también han estado arropados por los dirigentes de sus partidos.

En concreto, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acompañado a Llamas en cuatro actos de campaña en Valladolid, el primero el 2 de marzo en la presentación del camión de 'Demoliciones Mañueco' que ha recorrido las calles de la Castilla y León en la campaña 'La fuerza de la Valentía'. Belarra volvió a Valladolid el sábado 7 en el acto central de campaña, el miércoles 11 y el viernes 13 para el mitin final.

Por último, el candidato a la Junta de 'En Común' ha estado arropado en la campaña por distintos líderes de las formaciones de esta candidatura coral, entre ellos el coordinador de IU, Antonio Maíllo; la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la coordinadora del movimiento Sumar, Lara Hernández, el sábado 7; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el miércoles 11; los titulares de Cultura, Ernest Urtasun, y de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, el 4 y el 12, respectivamente, y el secretario General del Partido Comunista y diputado, Enrique Santiago, el último día de la campaña 'Defender lo común'.