Abierta la inscripción para el Programa de Ludotecas Municipales de León

LEÓN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Bienestar Social, pondrá en marcha un año más el Programa de Ludotecas Municipales para favorecer la conciliación de las familias de la ciudad, cuyo plazo de inscripción ya está abierto.

El Programa se desarrollará entre los días 1 de octubre y 29 de mayo en las ludotecas de La Serna, Centro Cívico El Crucero y Mariano Andrés y está destinado a menores de entre 4 y 12 años, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El periodo de inscripción ha comenzado este lunes y se prolongará hasta el próximo día 26 de septiembre. Las inscripciones se deberán realizar a través del correo electrónico de cada ludoteca y la cuota es desde 45 euros por cuatrimestre y de 25 euros si se trata del segundo hijo o de una familia monoparental o en paro.