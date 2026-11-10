Abiertas las inscripciones para participar en la San Silvestre de León 2026 el 27 de diciembre

Cartel de la XXIX San Silvestre Sibuya Ciudad de León, que se celebrará el 27 de diciembre. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León trabaja en la celebración de la XXIX San Silvestre Sibuya Ciudad de León que se celebrará el próximo 27 de diciembre y las inscripciones ya están abiertas.

Los interesados pueden formalizar su inscripción a través de la página web sansilvestreleon.com y también de forma presencial en la sexta planta de el Corte Inglés de León en horario comercial.

La San Silvestre 2026 estará compuesta por tres pruebas: Peque, Mini y la XXIX San Silvestre de siete kilómetros. En total se pondrán a disposición de los corredores más de 9.000 dorsales, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La cita volverá a convertir las calles de la capital leonesa en una gran fiesta del deporte, con corredores de todas las edades y niveles dispuestos a disfrutar de una jornada que combina actividad física, diversión y ambiente navideño, según se informa en la página web del evento.

La San Silvestre se ha consolidado como uno de los acontecimientos deportivos populares más destacados de la ciudad y una forma especial de despedir el año.

La presente edición cuenta con el respaldo de Sibuya como patrocinador principal, una incorporación que refuerza el vínculo de la carrera con una empresa nacida en León y que ha llevado su propuesta gastronómica a distintas ciudades españolas.

Además, la cita volverá a tener también un componente solidario. En esta ocasión, la prueba colaborará con la Asociación Leonesa del TDL Despegatel, que trabaja para dar visibilidad al Trastorno del Desarrollo del Lenguaje y promover una sociedad más inclusiva.