Abiertas las inscripciones para el XI Trail Castillo de Íscar (Valladolid) que se celebrará el 14 de marzo

Cartel de la XI edición del Trail Castillo de Íscar. - CLUB DEPORTIVO ATLETAS TIERRA DE PINARES.

VALLADOLID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Trail Castillo de Íscar (Valladolid) ha abierto el plazo de inscripciones para su XI edición, que se celebrará el próximo 14 de marzo con un máximo de 275 dorsales.

La prueba está organizada por el Club Deportivo Atletas Tierra de Pinares con la colaboración del Ayuntamiento de Íscar, según han informado en un comunicado recogido por Europa Press.

La competición ofrecerá a los participantes un recorrido con vistas panorámicas durante el ascenso al castillo de la localidad y el trazado permitirá contemplar un entorno dominado por pinares con las sierras de Ayllón y Guadarrama como referencia paisajística del recorrido.

La organización establece tres distancias adaptadas a diferentes edades y niveles deportivos. La prueba principal contará con 16 kilómetros y un desnivel positivo de 550 metros, mientras que las otras dos opciones serán de 8 kilómetros con un desnivel de 300 metros y de 4,5 kilómetros con un desnivel de 200 metros.

La distancia de 16 kilómetros será la única prueba de la provincia de Valladolid incluida en el Circuito de Castilla y León de Trail Running.

En las distancias de 16 y 8 kilómetros podrán participar corredores nacidos hasta el año 2010, mientras que la prueba de 4,5 kilómetros estará reservada a nacidos en 2011 y 2012.

La salida y la meta de las tres distancias estarán situadas en la plaza de toros de Íscar y tendrán lugar a las 17.00 horas, tal y como ha precisado la organización, que tiene abiertas las inscripciones hasta las 12.00 horas del 12 de marzo o hasta completar el cupo.

La coordinación del evento entregará trofeos a los tres primeros clasificados de la general en cada distancia y a los vencedores de cada categoría en las pruebas de 16 y 8 kilómetros.

Por otro lado, la Mini Milla Infantil volverá a celebrarse a las 19.00 horas con categorías desde chupetín hasta infantil para participantes nacidos a partir de 2013, las categorías alevín e infantil tendrán carácter no competitivo.

La cuota de inscripción será de 18 euros para la distancia de 16 kilómetros y de 13 euros para la de 8 kilómetros, la participación en la prueba de 4,5 kilómetros y en la Mini Milla Infantil tendrá carácter gratuito.

La recogida de dorsales se realizará el mismo día de la prueba en las carpas instaladas en el interior de la plaza de toros y el horario de entrega se extenderá desde las 15.30 hasta las 16.45 horas.