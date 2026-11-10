Abierto el plazo de ayudas de la Diputación de León para la modernización y mejora de polígonos industriales

Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de la provincia de León con menos de 20.000 habitantes que sean titulares de un polígono industrial y asuman directamente su gestión ya pueden solicitar las ayudas convocadas por la Diputación de León para financiar actuaciones de modernización, adecuación, mejora y ampliación de estas áreas.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este martes, 10 de noviembre, establece un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles, que finalizará el 10 de diciembre de 2026.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y podrán cubrir hasta el 90 por ciento del presupuesto de la actuación, con un máximo de 200.000 euros por municipio y polígono industrial. El presupuesto global es de seis millones de euros.

Los gastos subvencionables incluirán los trabajos y materiales necesarios para modernizar, adecuar, mejorar o ampliar los polígonos industriales, así como los honorarios de redacción del proyecto y dirección de obra, que no podrán superar conjuntamente el seis por ciento del presupuesto de ejecución material de la actuación, sin impuestos. Las obras deberán estar ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2027.

La convocatoria establece como prioritarias las mejoras en las infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua, la mejora del consumo de energía eléctrica, los accesos rodados, la recogida de residuos sólidos y las redes de comunicaciones, tanto de voz como de datos. También contempla actuaciones secundarias, como la ampliación de infraestructuras existentes o para incorporar nuevos servicios relacionados con la conciliación familiar y laboral.

Se presentará una única solicitud por polígono industrial y ayuntamiento, y si el municipio tuviese más de un polígono industrial en su territorio, deberá presentar una solicitud individual por cada uno de ellos.

El plazo para presentar la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la ejecución de las actuaciones aprobadas finalizará el 31 de marzo de 2028.