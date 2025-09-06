Abierto el plazo para inscribirse en la primera promoción de la Escuela Municipal de Jardinería de Valladolid

El plazo finaliza el próximo 10 de septiembre y la inscripción se puede realizar por vía telemática o en la oficina de registro

VALLADOLID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera promoción de la Escuela Municipal de Jardinería, Medio Ambiente y Renaturalización urbana, denominada GERMINA-VA comenzará próximamente su andadura y el plazo para inscribirse está abierto y finaliza el próximo 10 de septiembre.

Este proyecto está cofinanciado por el FSE+ a través del Programa Empleaverde+ de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y conforme al artículo 4.3 de la convocatoria la participación en las acciones del proyecto es totalmente gratuita, según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El objetivo de esta Escuela Municipal de Jardinería, Medio Ambiente y Renaturalización Urbana GERMINA-VA es la adquisición o mejora de competencias de las personas desempleadas para promover su inserción laboral en el mercado de trabajo, favoreciendo el acceso a los yacimientos de empleo en actividades económicas sostenibles.

Este proyecto se encuadra en la línea nº2 de la convocatoria denominada 'aprende trabajando' y consta de un periodo de formación de un mes, que será cursado por 36 alumnos y un periodo de contratación de once meses en la categoría de Oficial 2 Jardinero en el Consistorio que será realizado por los 24 mejores alumnos seleccionados de entre los anteriores.

Cualquier persona podrá apuntarse a la Escuela de Jardinería cumpliendo los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria que puede descargarse en el Tablón Oficial de anuncios y edictos del Ayuntamiento junto con el resto de información relativa a la Escuela Municipal de Jardinería de Valladolid.

El Servicio de Parques y Jardines atenderá a las personas interesadas en caso de que sea necesario resolver cualquier tipo de duda relacionada con la Escuela Municipal de Jardinería