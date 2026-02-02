El abogado del acusado de matar a Sergio Delgado apunta a "un accidente" y a que la víctima estaba enferma

VÍDEO- Familiares de Sergio Delgado piden justicia: "Un golpe terrible, en un segundo, acabó con su vida y la nuestra" - EUROPA PRESS

BURGOS 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El letrado que representa a J.L.N, el presunto autor de la muerte del vallisoletano Sergio Delgado en la madrugada del 24 de noviembre de 2024, tras propinarle un fuerte puñetazo en pleno rostro, ha defendido en la primera sesión del juicio con jurado que el fallecimiento de la víctima "fue accidental".

El defensor, en su primera intervención en la Audiencia de Burgos, donde se juzgan estos hechos para exponer su línea de defensa, ha relatado que en la muerte "concurrieron varias circunstancias" como que el fallecido "padecía gravemente del corazón" y que en el informe pericial se observó que "tenía la coronaria descendente anterior un 85 por ciento obstruida", a lo que ha añadido que que Sergio Delgado "esa noche presentaba una tasa alcohol en sangre de 2,47".

Por su parte, el acusado, que está previsto que declare el próximo viernes, preguntado por el magistrado de la sala sobre si se declaraba culpable, ha sostenido que no es "ningún asesino". Eso sí, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha reconocido ante el juez y toda la sala que propinó un puñetazo a Sergio pero ha alegado que él "no quería" la muerte de Sergio Delgado, quien la noche de autos se encontraba en Burgos capital con otros cuatro amigos mientras celebraban la despedida de soltero de uno de ellos

Admitida la responsabilidad, está constatado que el golpe recibido por Sergio produjo a éste "un traumatismo, una brecha de 1,2 centímetros y micro hemorragias en el cerebro", pero el cráneo "no estaba fracturado". La defensa ha argumentado que, cuando sucede un traumatismo craneoencefálico, "el sistema cardiorrespiratorio falla, pero el cuerpo se puede recuperar" y el alcohol ingerido por la víctima "interfirió en esa recuperación".

El letrado ha advertido de que lo largo de 17 años últimos años, "es la cuarta vez que sucede" un incidente como el presente con resultado de muerte, lo que le ha llevado a rechazar finalmente que la agresión "se produjera porque Sergio fuese de Valladolid", frente a lo que argumenta la acusación particular ejercida por el representante de la familia.

Mientras la defensa pide al jurado que tenga en cuenta que ha sido un accidente, la fiscal del caso mantiene su escrito de calificación, en el que pide doce años por delito de homicidio doloso, postura que afianza en el hecho de que el encausado practicaba la técnica marcial del Muai Thai, mientras que la acusación particular, por su parte, sostiene que la muerte de Sergio fue un "asesinato, con alevosía", lo que podría llevar la condena de hasta veinte años de prisión. Además, la acusación pública, en concepto de responsabilidad civil, reclama para cada uno de los padres de Sergio Delgado la cantidad de 90.000 euros y 25.000 para la hermana.

TESTIFICAL

A lo largo de la sesión inaugural del juicio han declarado 13 testigos presenciales del suceso, de una y otra parte, ocurrido el 24 de febrero de 2024. Las sesiones se van a prolongar hasta el viernes, fecha en la que está previsto que declare el acusado.

Para la jornada de este martes está prevista la declaración de otros 17 testigos, entre ellos agentes de la Policía Nacional y miembros de la Policía Local. El miércoles, desde las 10.15 horas, declararán otros ocho testigos, el jueves lo harán cinco peritos y el viernes quedará el juicio visto para sentencia, tras la declaración del encausado y los informes finales.

Además de varias pruebas periciales, derivadas de la autopsia y de diferentes informes presentados ante el juez, será de vital importancia el análisis de las imágenes de una cámara ubicada en la zona, que el jurado verá en una de las sesiones.

Entre los testigos, el último de la jornada de hoy, el profesor que instruyó a J.L.N en el arte marcial del Muay Thai, una técnica tailandesa de defensa, ha apuntado que el acusado era una persona bastante inconstante y que apenas estuvo unos meses acudiendo a la instrucción de esta técnica que para el docente se trata de una "educación integral" de la persona. El testigo ha recordado que el acusado, durante el segundo año que lo tuvo a su cargo, "no iba a entrenar" y ha precisado que a todos los alumnos se les advierte en clase de "las consecuencias de emplear mal estas técnicas.