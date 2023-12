El abogado de la hermana de Esther: "Satisfechos con lo acordado pero nosotros acusaremos por asesinato"

VALLADOLID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El letrado que respresenta a una de las dos acusaciones particulares personadas en el caso Esther López, en representación de la hermana de la fallecida, se ha mostrado este viernes contento con las medidas acordadas por la juez instructora contra el principal sospechoso, Óscar S.M, y ha incidido en que su propósito sigue siendo el de llevarle a juicio acusado de un delito de asesinato.

Tras la nueva declaración de Óscar S.M. ante la titular del Juzgado de Instrucción 5, que ha decidido mantenerle en libertad pero con la adopción de medidas, como la obligación de firmar todos los lunes y no poder salir del territorio español, el abogado que representa a la hermana de la víctima, Guillermo Ruiz Blay, ha mostrado su satisfacción, pese a no haberse logrado el encarcelamiento del investigado, y ha apuntado que la decisión de la jueza "es correcta y demuestra que hay motivos suficientes como para llevarle ya a juicio sin más demora".

El acusador entiende que la adopción de las referidas medidas son consecuentes con una declaración del investigado en la que, dos años ya desde que ocurrieron los hechos, sigue respondiendo con evasivas de "no sé, no me acuerdo" y sin desvelar aún los nombres de los talleres donde reseteó la centralita de su vehículo y en el que reparó el golpe que, supuestamente, se produjo al atropellar a la joven traspindeja.

El letrado ha reconocido no obstante que para familia lo deseable hubiera sido que el sospechoso ingresara hoy mismo en prisión, "debido al dolor está pasando en estos dos últimos años y que no se paga con nada", si bien se ha mostrado convencido de que el destino final de Óscar S.M. será el banquillo. "Satisfechos con lo acordado, pero nosotros acusaremos por asesinato", ha advertido.

Es por ello la idoneidad, a su juicio, de las medidas adoptadas hoy contra el investigado debido a lo elevado de las penas aparejadas que contemplan los cargos por asesinato y el correspondiente riesgo de que el sospechoso pueda intentar sustraerse a la acción de la Justicia.

CONVENCIDO DE LA PRÓRROGA DE LAS PESQUISAS

Respecto de la consulta evacuada por la jueza en cuanto a si procede o no una nueva prórroga de las diligencias, Guillermo Ruiz entiende que tal medida se acordará finalmente por cuanto la defensa está ahora en su "derecho" de solicitar una serie de periciales que tendrán como objetivo tratar de desmontar los informes que una decena de departamentos de la Guardia Civil ha aportado al procedimiento y las defensoras vienen a tildar como de un "complot" contra su patrocinado.

Pese a ello, Ruiz Blay ha augurado que esos nuevos informes no lograrán evitar el juicio que prevé contra Óscar S.M, ya que, como así añade, "lo que ocurrió está esclarecido perfectamente, a excepción de una serie de detalles. A Esther se la vio con vida en el último momento en La Maña y la última persona que estuvo con ella fue el investigado, que no sabe dar explicaciones de lo ocurrido y lo único que dice es que él la dejó con vida y que no tenía ningún motivo para desearle nada malo".

El abogado también ha explicado que en su declaración el interrogado ha mostrado una actitud "fría, hierática, impasible..." a la hora de asegurar que su relación con Esther López "era muy tenue", cuando, como así apunta el acusador, existen una serie de indicios que demuestran lo contrario.