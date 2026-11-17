Archivo - Centro Penitenciario de León, en Mansilla de las Mulas. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Acaip ha alertado este martes de la ausencia de médicos en el Centro Penitenciario de León, ubicado en Mansilla de las Mulas, que se encuentra "abandonado a su suerte" desde el pasado día 10 de noviembre.

En este escenario, la organización sindical ha advertido de que la falta de asistencia médica "toca fondo" y desde hace varios días "no hay ningún médico de plantilla desempeñando su labor en el centro penitenciario de León", cuando la permanencia de forma continua --las 24 horas del día-- de un facultativo en la prisión es algo "imprescindible".

Por ello ha señalado que la prisión de León, con una sobreocupación "alarmante" por encima de sus posibilidades, "no puede estar ni un día más en las condiciones de atención sanitarias actuales". "Cuando no hay médico en el centro pasan cosas muy graves", ha sentenciado.

Al respecto, ha puntualizado que la falta de facultativos hace que se incrementen los incidentes regimentales y las agresiones a los trabajadores por internos "descompensados" o por la tensión que genera la falta de atención médica. Además, se "disparan" las salidas hospitalarias y cualquier urgencia o consulta que podría resolverse en la enfermería de la prisión supone sacar al interno al hospital, con el gasto público que ello supone, el riesgo de fuga y el desgaste de efectivos policiales y penitenciarios, según ha informado a Europa Press en un comunicado Acaip.

Según el sindicato, este "agujero" se intenta "tapar" con "telemedicina" --un recurso escaso-- o con la contratación puntual de médicos ajenos al centro, lo que en el ámbito penitenciario supone un parche "muy peligroso", entre otras cuestiones, por el desconocimiento del medio en el que los facultativos van a trabajar.

"LA BOMBA ACABA ESTALLANDO"

A ello hay que sumar que alrededor del 30 por ciento de la población reclusa padece algún trastorno mental y no hay psiquiatras ni médicos suficientes para realizar su seguimiento. Según ha explicado, las prisiones ordinarias no son centros psiquiátricos, y sin médicos que ajusten las medicaciones o detecten brotes "la bomba acaba estallando", como sucede en la prisión de León, donde tan solo este año 22 trabajadores han sido agredidos y se han registrado más de 2.000 incidentes. La organización sindical se ha mostrado convencida de que muchos de ellos no hubieran ocurrido con una atención medica "real y efectiva".

En este contexto, la carga de trabajo en la enfermería de los centros --debido a la carestía de facultativos-- recae sobre los enfermeros y enfermeras del centro, que sufren una carga de trabajo "inasumible" y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias pretende que hagan funciones para las que no están formados ni preparados, sin que es ponga remedio a la "alarmante situación" que se vive en el Centro Penitenciario de León.

"Llevamos más de 20 años esperando a que se cumpla la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que obliga a transferir la sanidad penitenciaria a las Comunidades. A día de hoy, solo País Vasco, Cataluña y Navarra tienen la competencia asumida. En la prisión de León seguimos en tierra de nadie, y son los internos y los trabajadores los que están pagando las consecuencias", ha censurado.

CONDICIONES "INASUMIBLES"

"No es que no haya médicos, es que las condiciones en Instituciones Penitenciarias son inasumibles. Un facultativo cobra menos que en la sanidad autonómica, tiene un aislamiento profesional total, una sobrecarga asistencial inasumible, y cero carreras profesionales. Asimismo, la ausencia de una atención adecuada provoca incidentes regimentales e incumplimiento de sanciones al no poder ser evaluada la situación clínica del reo por la falta de médico", ha añadido.

Por ello, Acaip ha insistido en denunciar el deterioro de la sanidad penitenciaria, que empieza a tener consecuencias que se visualizan, cada vez más, en el interior del Centro Penitenciario de León.