La accesibilidad cognitiva aterriza en los centros de salud de Castilla y León. - PLENA INCLUSIÓN CYL

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Plena inclusión Castilla y León y la Consejería de Sanidad y Bienestar Social han desarrollado un decálogo que recoge buenas prácticas para implementar la accesibilidad cognitiva en centros de salud. Este material ha sido posible gracias al trabajo de más de 50 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que han participado en el análisis de 11 centros de salud de Castilla y León para identificar patrones positivos y puntos de mejora en este ámbito.

La accesibilidad cognitiva consiste en ofrecer información y entornos sencillos de interpretar para que todas las personas puedan orientarse, comprender la información y comunicarse. El decálogo, que ha sido distribuido entre todas las gerencias de los centros de salud, recoge medidas como evitar el exceso de información, establecer espacios de difusión de la información, señalización unificada y con pictogramas universales, así como la existencia de lectura fácil y sistemas de comunicación aumentativa y alternativa para facilitar la comunicación e información a personas con dificultades de comprensión.

Este material llega a los centros sanitarios de forma paralela a la aprobación por parte del Gobierno de España del Reglamento de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva el pasado 1 de septiembre. Este reglamento es una norma que establece los requisitos mínimos a nivel estatal para garantizar que los entornos, productos, servicios, información y comunicaciones sean fáciles de entender.

Este trabajo, desarrollado junto a la Dirección General de de Calidad, Evaluación e Inspección Sanitaria, ha sido posible gracias al análisis realizado por parte de más de 50 personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo formadas en accesibilidad cognitiva.

Estos equipos han analizado 11 centros de salud de 7 provincias y han contemplado ámbitos tanto urbanos, como rurales. Los grupos de validación pertenecen a las entidades de Asamimer, Asamis, Aspar la Besana, Asprona Bierzo, Asprona León, Asprosub Benavente, BRIAN, Centro Padre Zegrí, Centro San Juan de Dios y Fundación Asprodes.

Durante el pilotaje, las personas evaluadoras analizaron la cadena de accesibilidad de los centros de salud. Para ello, observaron las diferentes etapas que una persona debe recorrer, desde que busca información y llega al centro hasta que se orienta por sus espacios, comprende las indicaciones y recibe atención. Este análisis permitió detectar posibles barreras de comprensión y comunicación, así como elementos que facilitaban la experiencia de las personas usuarias.