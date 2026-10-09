Un accidente complica la circulación en la A-6 a su paso por Arévalo (Ávila) con más de 4 kilómetros de retenciones - DGT

ÁVILA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico complica la circulación en la autovía A-6 a su paso por Arévalo (Ávila), en sentido Tordesillas, donde se han registrado más de cuatro kilómetros de retenciones, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

El incidente se ha producido en torno al punto kilométrico 126 de esta vía, donde la circulación se ha visto afectada por el siniestro.

Las imágenes de las cámaras de tráfico muestran una acumulación de vehículos en el tramo afectado, con camiones y turismos detenidos o circulando lentamente.

Por el momento, no constan datos sobre posibles personas heridas ni sobre las circunstancias en las que se ha producido el accidente.