Activada de nuevo la 'Situación 1, Preventiva' en Valladolid por un episodio de contaminación por partículas

Archivo - Imagen de archivo de una estación medidora del nivel de ozono - @AYUNTAMIENTOVLL - Archivo

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha vuelto a activar la 'Situación 1, Preventiva' por un episodio de contaminación por partículas que desactivó en la jornada de ayer, jueves 29, tras ser activada el miércoles 28 por la superación de estos valores el martes 27.

El Servicio de Medio Ambiente ha informado de que las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica superaron el jueves el valor de referencia fijado del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano para material particulado, PM 10.

El Ayuntamiento ha aclarado que la calidad del aire probablemente no afecte a la población general pero ha reconocido que puede presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo.