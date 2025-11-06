Actividades de voleibol, balonmano, fútbol y baloncesto de las EDM de León reunirán este sábado a más de 370 personas

Archivo - Sede del Ayuntamiento de León, que organiza las actividades de las Escuelas Deportivas Municipales. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) dependientes del Ayuntamiento de León desarrollarán este sábado diferentes actividades de voleibol, balonmano, fútbol sala y baloncesto en las que se prevé la asistencia de más de 370 personas.

En concreto, la Escuela Deportiva Municipal de Voleibol llevará a cabo el evento 'Encuentro familiar voleibol' en el pabellón Margarita Ramos entre las 10.00 y las 14.00 horas. El objetivo de la iniciativa es que los menores compartan una experiencia que tenga como compañero de juego a ese familiar que habitualmente acompaña y apoya al niño cuando hace deporte.

Se trata de fomentar los valores que establezcan lazos con otras familias como el respeto, la confianza o el apoyo, a la vez que practican deporte. Se prevé una asistencia de en torno a 200 personas a lo largo de la mañana, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Por su parte, la Escuela Deportiva Municipal de Balonmano realizará una Jornada de tecnificación en el Pabellón de Puente Castro entre las 11.15 y las 14.00 horas. Esta actividad consiste en crear grupos de entrenamiento de categoría benjamín guiados por monitores de la propia escuela.

El objetivo es que los participantes mejoren ciertas prácticas dentro de las destrezas elementales del balonmano y coordinen movimientos básicos con las habilidades y destrezas técnicas. Se prevé una asistencia en torno a 70 participantes.

Igualmente, la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Sala realizará el Torneo 3x3 en el Pabellón San Esteban entre las 10.00 y las 14.00 horas. El objetivo de esta propuesta es disfrutar de una actividad competitiva diferente, ya que los menores jugarán en terrenos de juego con dimensiones reducidas y variando el número de jugadores por equipo.

Además, serán los propios participantes, en este caso de categoría alevín, quienes arbitren los partidos, poniendo así en práctica la aceptación y el respeto por las normas y la toma de decisiones arbitrales, aprendiendo y divirtiéndose al mismo tiempo.

Finalmente, la Escuela Deportiva Municipal de Baloncesto llevará cabo la actividad 'Baloncesto en familia' en el Pabellón de La Torre entre las 10.00 y las 14.00 horas. El principal objetivo de esta actividad es que los asistentes disfruten y compartan experiencias en torno al baloncesto.

Se realizarán diferentes juegos y ejercicios de calentamiento y se jugarán diferentes partidos. Será un día de convivencia al que se prevé la asistencia de 100 personas entre los menores y sus familiares para fomentarán valores como el respeto, la empatía y el compañerismo.