Activo un incendio de gravedad 2 en Brieva (Segovia) ante amenaza seria a poblaciones o bienes

Declaración de un incendio de gravedad 2 en Brieva (Segovia). - JCYL

BRIEVA (SEGOVIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en un incendio en Brieva (Segovia) por amenaza seria a poblaciones, que exija medidas de socorro de la población o protección de bienes, según la información de Medio Ambiente recogida por Europa Press.

El fuego se ha declarado en torno a las 15.29 horas, por causas que se encuentran bajo investigación, y se ha declarado IGR 2 a las 17.13 horas.

En la extinción de este incendio trabajan 23 medios, entre los que se encuentran dos técnicos, cinco agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, dos brigadas helitransportadas o de refuerzo y cuatro medios áereos, entre otros.