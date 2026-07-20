Declarado de gravedad 1 un fuego en Monsagro (Salamanca)

Declaración de IGR 1 en un incendio en Monsagro (Salamanca). - JCYL

MONSAGRO (SALAMANCA), 20 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio declarado en Monsagro (Salamanca) ante la posibilidad de que puedan peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas, según la información de Medio Ambiente recogida por Europa Press.

El fuego se ha declarado en torno a las 17.12 horas por causas que se investigan y se ha declarado IGR 1 pocos minutos después, a las 17.15 horas.

En el lugar trabajan 15 medios aéreos y terrestres, concretamente cuatro agentes medioambientales, dos cuadrillas, cuatro autobombas, tres brigadas y dos medios aéreos