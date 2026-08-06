Activos avisos por calor en Ávila, Segovia y Soria y por tormentas en varios puntos de la provincia soriana

Aemet activa avisos amarillos por calor en Ávila, Segovia y Soria y por tormentas en esta última provincia - AEMET

VALLADOLID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 7 de agosto, avisos amarillos por altas temperaturas en las provincias de Ávila, Segovia y Soria, donde los termómetros alcanzarán entre 35 y 36 grados, así como por tormentas en distintas zonas de la provincia soriana.

En concreto, el aviso por calor permanecerá vigente entre las 13.00 y las 20.59 horas. En la provincia de Ávila se esperan máximas de hasta 36 grados en el sur y de 35 grados en el Sistema Central, mientras que en Segovia se alcanzarán los 35 grados en el Sistema Central.

En Soria, las temperaturas máximas previstas son de 36 grados en la Meseta y de 35 grados tanto en la Ibérica como en el Sistema Central.

Además, la Aemet ha activado un aviso amarillo por tormentas en la provincia de Soria, también entre las 16.00 y las 21.59 horas, que afectará a la Ibérica, la Meseta y el Sistema Central sorianos, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

Según la previsión meteorológica, las tormentas podrán ser dispersas, aunque podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y, de forma puntual, de granizo.