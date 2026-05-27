La actuación en los itinerarios peatonales de la ladera sur de Parquesol, en Valladolid, concluirá a finales de junio

Obras en la ladera sur de Parquesol, en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de mejora de los itinerarios peatonales accesibles en el Parque del Mediodía, la ladera sur de Parquesol, en Valladolid, se llevan a cabo desde finales de marzo y, según han señalado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, se prevé que estén concluidas a finales de junio.

El Ayuntamiento de Valladolid ha señalado que el alcalde ha visitado recientemente estas obras, cuyo presupuesto inicial era de 110.000 euros, si bien será necesario incorporar aproximadamente 30.000 euros adicionales con cargo al presupuesto ordinario del Área de Tráfico y Movilidad para completar la actuación

Los trabajos se iniciaaron a finales del pasado marzo y permitirán salvar el importante desnivel existente entre la plataforma inferior del parque, conectada con la calle Felipe Ruiz Martín (donde se ubican el Instituto José Jiménez Lozano y numerosas viviendas) y la plataforma superior, desde la que parten los accesos peatonales al Centro de Salud y al Centro Cívico de Parquesol.

La actuación contempla además una conexión directa con la acera de la calle Ciudad de La Habana, frente al nuevo Centro de Vida Activa y la nueva Biblioteca, así como un ramal adicional hacia la calle Eusebio González Suárez, en las proximidades del Colegio Público Marina Escobar y de varias zonas residenciales.

Este proyecto tiene su origen en una propuesta aprobada dentro de los Presupuestos Participativos de 2023.

No obstante, dada la necesidad de completar y adaptar técnicamente la propuesta inicial, el Área de Tráfico y Movilidad ha asumido íntegramente su desarrollo y ejecución a través del Lote 1 del Contrato de Conservación de las Vías Públicas.

El diseño de los nuevos itinerarios combina el aprovechamiento de algunos paseos ya existentes, cuya pendiente cumple con los criterios de accesibilidad establecidos por la normativa vigente (con un máximo del 6 por ciento) con la construcción de una nueva rampa en zigzag que permitirá salvar la zona de mayor desnivel manteniendo dichas condiciones de accesibilidad.

Todos los nuevos recorridos serán pavimentados con hormigón coloreado y ligeramente estriado para mejorar la adherencia y la seguridad de los peatones, y dispondrán de alumbrado público.

Asimismo, los tres paseos escalonados ya existentes se conservarán con su pavimento terrizo original, que será debidamente reparado. La intervención se completará con actuaciones del Servicio de Parques y Jardines, que llevará a cabo el acondicionamiento de los taludes mediante nuevas plantaciones para favorecer la integración paisajística del entorno.

El plazo de ejecución previsto es de tres meses, por lo que la puesta en servicio de los nuevos itinerarios peatonales está prevista para finales del próximo mes de junio.