Acuaes adjudica por 2,4 millones las nuevas obras de mejora de abastecimiento del Valle del Esgueva en Valladolid

Estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Olivares. - ACUAES

VALLADOLID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha autorizado este jueves la adjudicación del contrato de ejecución de las obras de mejora de las instalaciones del sistema de abastecimiento del Valle del Esgueva, en Valladolid, por más de 2,4 millones de euros.

Se han recibido un total de siete ofertas, entre las que ha resultado seleccionada la UTE Prace, Servicios y Obras, S. A. - Seranco, S. A. U. por 2.445.447 euros y un plazo de ejecución de 14 meses, según ha informado Acuaes en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta actuación se enmarca en el convenio de colaboración firmado el 15 de abril de 2004 entre Aguas del Duero, actualmente Acuaes, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Valladolid, que tenía como objetivo la ejecución del proyecto de la segunda fase del abastecimiento a las poblaciones del Valle de Esgueva con una inversión de 11,8 millones.

Acuaes ejecutó la actuación que ha permitido garantizar la disponibilidad y la calidad de agua de hasta 43.000 habitantes de los municipios del Valle del Esgueva, Valle del Arroyo Jaramiel, Tudela de Duero y Olivares de Duero.

El sistema completo de abastecimiento consta de dos captaciones en el río Duero, dos potabilizadoras, 118 kilómetros de red de tuberías y cuatro grandes depósitos reguladores con una capacidad total de 8.300 m3.

Concluidas las actuaciones, el sistema entró en fase de explotación en enero de 2008, momento desde el que se ha estado suministrando agua potable al total de los municipios mancomunados de forma ininterrumpida, con un volumen anual medio de 1.500.000 m3, lo que constata un claro aumento de la demanda, especialmente en los últimos años.

Durante este tiempo, Acuaes ha acometido actualizaciones, adaptaciones y mejoras tanto en lo relativo a la red de distribución, como a la calidad del agua suministrada.

No obstante, y debido al referido aumento del consumo, a la obsolescencia de algunos equipos y al progresivo detrimento de la calidad del agua bruta, se hace necesario actualizar e implementar nuevos procesos de tratamiento del agua, acometer mejoras adicionales en la distribución allí donde se han detectado incidencias, así como optimizar procesos como bombeos o depósitos de cara a una mayor eficiencia en el sistema.

TRABAJOS

De esta manera, en las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) de Tudela de Duero y Olivares se van a realizar trabajos de modernización consistentes en la incorporación de sistemas de ozonización y tratamiento con carbón activo, la rehabilitación de los filtros, la sustitución de las bombas de elevación y la mejora de los sistemas eléctricos, de automatización y de control.

En la ETAP de Olivares de Duero también se rehabilitarán los depósitos existentes y se construirá un nuevo depósito, según ha detallado Acuaes.

Adicionalmente, en la parcela donde se ubica la captación de agua de Tudela de Duero se instalará una caseta prefabricada junto al acceso para albergar el centro de transformación, que será trasladado desde su ubicación actual junto al pozo de captación, así como un nuevo cuadro de control y maniobra.

Además de las actuaciones descritas en las potabilizadoras, también se realizarán mejoras en la red de distribución del sistema, un contexto en el que destaca la construcción de un nuevo depósito de 250 m3 de capacidad y sus conexiones en Canillas de Esgueva y la sustitución de las bombas de impulsión de Encinas de Esgueva por dos bombas centrifugas multietapa con consumo de 2,35 kW.