Adif AV adjudica la ampliación del aparcamiento de la estación de Segovia-Guiomar en más de 300 plazas por 5 millones

Ampliación del aparcamiento de la estación Segovia-Guiomar.

SEGOVIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Adif AV ha adjudicado las obras de ampliación del aparcamiento de la estación de Segovia-Guiomar en más de 300 plazas por importe de 5.060.967,8 euros.

La actuación supondrá una importante mejora en la calidad del servicio, con un total de 875 plazas disponibles, han informado a Europa Press fuentes de Adif.

La estación de Segovia-Guiomar consta de un edificio de viajeros tipo puente sobre la plataforma de vías y dispone de dos aparcamientos (P1 y P2) situados al norte de las vías, con accesos independientes desde el vial de acceso rodado a la estación.

La ampliación se llevará a cabo en una superficie de 8.000 metros cuadrados hacia el norte del aparcamiento P1, que, al término de los trabajos, contará con 306 nuevas plazas para turismos y diez para motos, hasta alcanzar las 585 plazas (más del doble de su capacidad actual). Por su parte, el P2 aporta otras 290 plazas.

De las nuevas plazas (todas cubiertas por marquesinas, similares a las ya existentes), 16 estarán dotadas de puntos de recarga para vehículos eléctricos y otras diez estarán reservadas a personas con movilidad reducida (dos de ellas para recarga de vehículos eléctricos).

MEJORA DE ACCESOS

Además, la incorporación de nuevas plazas de estacionamiento incluye la mejora de accesos al aparcamiento y a la propia estación. Por un lado, se agilizará la entrada y salida de vehículos del aparcamiento P1 con la construcción de un nuevo punto de entrada al aparcamiento, dotado de dos carriles de entrada y dos de salida desde el vial de acceso a la estación. De forma complementaria, se organizará el tráfico de acceso mediante una rotonda con dos carriles de circulación, contribuyendo a hacer más fluido el tráfico en el área más próxima a la estación.

También se mejorarán los flujos rodados de accesos y salidas del conjunto de la estación para agilizar la subida y bajada de viajeros, mediante una reorganización de la zona central orientada a maximizar la accesibilidad y la superficie de servicio frente a la estación.

Asimismo, se reordenarán los acerados peatonales e isletas y se delimitarán los espacios para estacionamiento de autobuses (incluyendo la instalación de cuatro marquesinas), taxis y parada momentánea para la subida y baja de viajeros.

Por último, se urbanizará el espacio frente a la entrada de la estación con nuevos elementos para la estancia peatonal, asientos, vegetación y reserva de espacio para aparcamiento seguro de bicicletas y patinetes.

Un punto de especial relevancia dentro de la adecuación del entorno de la estación lo constituye la reubicación de la obra artística 'Ola a Ritmo de Txalaparta', que llegó a Segovia-Guiomar desde la estación de Madrid Chamartín Clara Campoamor.

En la urbanización de la zona central del acceso a la estación se reserva un espacio privilegiado para que la escultura, de 3 por 20 por 2,4 metros y formada por 54 traviesas, sea el primer elemento que el viajero visualice a su llegada a la estación. Situada sobre el pavimento, a su alrededor se instalará una cadena de respeto para su protección.