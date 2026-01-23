Adif limita a 80 km/h la velocidad del AVE entre Segovia y Garcillán por una "deformación de la vía"

VALLADOLID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha establecido una limitación temporal de velocidad de 80 kilómetros por hora (km/h) para los trenes que circulan por el tramo comprendido entre Segovia y Garcillán de la línea línea de alta velocidad por una "deformación de la vía", según han confirmado fuentes de Adif a Europa Press.

Se trata de una incidencia que se ha detectado a las 06.00 horas de este viernes después de que los maquinistas hayan advertido de la existencia de "irregularidades" en el tramo de la vía, razón por la que el gestor ferroviario ha tomado la decisión de establecer esta limitación de velocidad tras haber comprobado la incidencia.

La limitación temporal de velocidad se ha establecido entre los puntos kilométricos 73 y 76 del tramo de la alta velocidad Madrid-Valladolid, entre Segovia y Garcillán.

"Los maquinistas han denunciado golpes en la vía y se ha limitado la velocidad en el mencionado tramo si bien no se ha suspendido el servicio", han detallado las mismas fuentes.