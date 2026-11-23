Ayala yManso en la rueda de prensa sobre el Mercado Norte. - AYTO BURGOS

BURGOS, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el presidente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan Manuel Manso, han anunciado este lunes la adjudicación de las obras del Mercado Norte, por 24 millones de euros y un plazo de ejecución de treinta meses.

Ayala ha recordado que este proyecto se inició en la legislatura en la que era alcalde el 'popular' Javier Lacalle, tras "lo que hubo una legislatura absolutamente perdida para todo lo que tiene que ver con la construcción" del nuevo Mercado Norte, el referencia a la etapa socialista Daniel de la Rosa, y ha sido en la actual legislatura cuando se ha gestionado la viabilidad económica de este proyecto.

La adjudicación se sitúa finalmente en 24 millones de euros, lo que supone una baja de 2,1 millones respecto al presupuesto inicial de licitación.

La mesa de contratación valoró el pasado 19 de noviembre las siete ofertas presentadas al concurso y estableció la clasificación definitiva de los aspirantes, como ha explicado la alcaldesa, y la mayor puntuación, con 98,65 puntos, corresponde a la UTE formada por Parque Norte Infraestructuras, ASCH Infraestructuras y Servicios, y Excavaciones y Obras Alpesa.

ara la regidora, es "un paso que marca el tránsito de proyecto a ejecución" tras tres años y medio de trabajo y considera que es "un buen día para Burgos "la adjudicación de las obras" del Mercado Norte "porque es la recta final de lo que todavía es un proyecto pero que pasa a ser ya una obra".

Asimismo, la alcaldesa Ayala ha subrayado que nunca antes el Consistorio había asumido en solitario una intervención de "la envergadura del Mercado Norte" ya que su tramitación "ha resultado especialmente compleja" ya que se necesitaban "todas las cautelas para que todo saliera bien".

Durante la rueda de prensa, Ayala ha mostrado el aspecto que tendrá el futuro Mercado Norte desde la calle Hortelanos, una zona trasera que, según han explicado, no se había dado a conocer lo suficiente en los encuentros con los vecinos.

La intervención permitirá reordenar el entorno posterior y transformará un área estratégica vinculada al Ensanche de Burgos, en las inmediaciones de la plaza de España, tanto en su parte trasera como en la delantera.

ESPACIO POLIVALENTE.

El futuro Mercado Norte de Burgos dispondrá de una superficie de 15.000 metros cuadrados distribuidos entre 49 puestos; de ellos 43 destinados al mercado tradicional de abastos y seis a gastrobares; además tendrá un supermercado, una zona de coworking municipal para jóvenes emprendedores y un espacio reservado para la marca Burgos Alimenta de la Diputación Provincial.

En lo que tiene que ver con la financiación de la obra, presupuestada en 24 millones de euros, el Ayuntamiento asumirá inicialmente el grueso de la inversión con la colaboración de otras dos administraciones ya que la Junta comprometió una aportación de 2,4 millones de euros, de los que cerca de 400.000 ya se emplearon en los trabajos de demolición del antiguo edificio.

A esta partida se sumará la contribución de la Diputación de Burgos, vinculada al acondicionamiento de la planta en la que se ubicará su espacio promocional.

Al respecto, Cristina Ayala ha lamentado la falta de implicación económica del Gobierno central en el proyecto y ha explicado que lo único que han encontrado "son gestos y palabras vacías del anterior alcalde", el socialista Daniel de la Rosa, "que en su momento y de forma electoralista con la entonces ministra Reyes Maroto, prometió una ayuda de la misma cuantía que la Junta", una ayuda de la que a día de hoy no se "sabe nade de ella".

VARIAS FASES.

Los trabajos de construcción del nuevo Mercado Norte de Burgos comenzarán con la entrada de máquinas pantalladoras para ejecutar la cimentación, una fase inicial que se prolongará durante varios meses antes de que el edificio empiece a verse crecer sobre rasante.

Así lo ha explicado Juan Manuel Manso, al detallar la distribución interior de un inmueble que contará con cuatro niveles subterráneos. Según la planificación técnica, las plantas -4 y -3 estarán destinadas a aparcamiento, mientras que la planta -2 albergará un supermercado cuya gestión saldrá próximamente a concurso público, un procedimiento para el que el Consistorio cuenta de margen hasta la próxima legislatura.

Por su parte, el primer sótano concentrará la zona de carga y descarga, espacios auxiliares, oficinas y una parte adicional de la superficie comercial.