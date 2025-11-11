Adjudican las obras de dos viaductos del AVE a su paso por Soria por un importe de 6,3 millones

SORIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha adjudicado el contrato de obras de ejecución de actuaciones de tratamiento y mejora de dos viaductos del tramo Guadalajara-Calatayud de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona, el de Benamira y el de Río Blanco, ambos en la provincia de Soria.

El contrato, adjudicado por 6,32 millones de euros, permite alargar la vida útil y la durabilidad de estas estructuras singulares, señalan desde la empresa a través de un comunicado.

En el caso del viaducto de Benamira, las inspecciones realizadas han revelado la necesidad de sustitución de dos de los tendones de pretensado exterior de los cajones del viaducto, una actuación que se contempla en el contrato, junto a la implantación de un sistema de monitorización permanente de los nuevos tendones.

Además, el contrato prevé otras actuaciones en este viaducto, como la impermeabilización del tablero, la limpieza de paramentos y barandillas, la aplicación de pintura anticorrosiva en las barandillas y la sustitución de tramos de barandillas, bajantes y cunetas deteriorados.

Por su parte, las actuaciones previstas en el viaducto de Río Blanco completan la amplia renovación estructural ya concluida, que ha incluido la sustitución generalizada de los tendones deteriorados o cercanos al final de su vida útil.

Los nuevos tendones están integrados por cable autoprotegido en su interior, consiguiendo aumentar sus prestaciones y facilitar su mantenimiento.

Este refuerzo de la capacidad estructural del puente, con una inversión de cuatro millones de euros, también ha abarcado la instalación de un sistema de alerta temprana en la totalidad de los tendones, que avisará en tiempo real de cualquier alteración.

El contrato ahora adjudicado contempla la limpieza de paramentos y barandillas, la aplicación de pintura anticorrosiva, la sustitución de tramos de barandilla, la impermeabilización del tablero y actuaciones sobre el drenaje.