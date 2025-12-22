La Administración 'La Ranita' de Salamanca reparte 120.000 euros entre turistas y clientes habituales

Imagen de la administración 'La Ranita', en Salamanca. - LOTERÍAS Y APUESTAS

SALAMANCA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Administración de Loterías número 3 de Salamanca, 'La Ranita', ha repartido 120.000 euros entre turistas y clientes habituales con el número 25.412, agraciado con un quinto premio de la Lotería de Navidad.

"Nosotros somos los afortunados", ha asegurado Abraham Rollán, uno de sus empleados, quien ha señalado que, además de los "clientes habituales", muchos de los compradores de sus décimos son turistas, que "reparten la suerte por numerosos puntos del país", ya que la administración se encuentra en el centro histórico de la ciudad, en el número 5 de la calle Quintana.

Este es el cuarto premio en los últimos tres años que ha repartido la administración salmantina en el Sorteo de Navidad.