La Aemet activa el aviso naranja por nevadas en Ávila y Segovia y el amarillo en otras seis provincias de CyL - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

VALLADOLID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por nevadas en Ávila y Segovia y el amarillo en las provincias de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora.

En concreto, el riesgo importante por nevadas estará activo hasta las 23.59 horas de este sábado en las mesetas de Ávila y Segovia donde se prevén acumulaciones de nieve de hasta cinco centímetros en 24 horas en cotas por encima de los 800-900 metros.

Por su parte, el aviso de nivel amarillo se activará se forma progresiva en otras provincias de la Comunidad. De esta forma, en las provincias de Ávila y Segovia este aviso estará activo también hasta las 23.59 horas ante la previsión de acumulaciones de nieve de hasta 15 centímetros en 24 horas con espesores que se esperan por encima de los 1.000 metros.

A partir de las 12.00 horas se activará también el aviso de nivel amarillo en las mesetas de Burgos, Palencia y Valladolid, donde finalizará a las 23.50 horas, ante la previsión de acumulaciones de nieve de hasta dos centímetros en 24 horas, espesores que podrían darse en cualquier cota.

Más tarde, sobre las 16.00 horas, se activará el nivel amarillo en las mesetas de León, Salamanca y Zamora, donde se prevén acumulaciones de hasta dos centímetros en 24 horas, espesores que podrían darse en cualquier cota. En este caso los avisos también finalizarán a las 23.59 horas.

Por último, la Aemet activará el aviso amarillo a las 18.00 horas en la Cordillera Cantábrica de León y Palencia, donde se podría registrar acumulaciones de nieve de hasta cinco centímetros por encima de los 1.100-1.200 metros, si bien en este caso el aviso continuará el día siguiente.