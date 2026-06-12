Los aeropuertos de CyL transportaron 22.221 pasajeros en mayo con aumentos en tres y bajada en León

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VALLADOLID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro aeropuertos de Castilla y León transportaron un total de 22.221 viajeros el pasado mes de mayo, más de la mitad en el aeródromo vallisoletano, que alcanzó los 12.998 pasajeros, seguido de los aeropuertos de León, con 7.376; Salamanca, con 1.689, y Burgos, con 158.

En términos porcentuales, sólo perdió pasajeros el aeropuerto de León, con un 11,3 por ciento, mientras que el resto ganaron viajeros respecto al quinto mes de 2025, principalmente el de Valladolid, que repuntó un 59,4 por ciento.

Por su parte, el aeropuerto de Salamanca ganó un 6,6 por ciento y en el Burgos un 1,9 por ciento.

Respecto al acumulado de las cifras de los cinco primeros meses de 2026, los cuatro aeropuertos de Castilla y León transportaron 74.264 pasajeros con descensos en tres y aumento en el de Valladolid, que también aglutina la mayor parte de los viajeros con 45.496, seguido de los aeropuertos de León, con 23.366; Salamanca, con 3.884, y Burgos, con 1.518.

El aeropuerto de Valladolid ha registrado un aumento del 18,3 por ciento de pasajeros en el acumulado mientras que Salamanca encabeza los descensos, con un 56,6 por ciento menos, seguido del aeródromo de Burgos (-35,8 por ciento) y León (-11,3 por ciento).

En cuanto a las operaciones, Burgos vuelve a encabezar la actividad con un total de 1.663 en mayo de 2026, un 4,9 por ciento menos que en 2025. Por su parte, Salamanca tuvo 986 operaciones, un 11,7 por ciento menos; Valladolid registró 456 operaciones, un 31,2 por ciento menos, y León llegó a las 256, un 40,2 por ciento menos.

Ninguno de los cuatro aeródromos registró tráfico de mercancías en el mes de mayo, ni tampoco lo ha hecho en lo que va de año.

Lo mismo ocurre en el acumulado enero-mayo cuando Burgos vuelve a encabezar la actividad con 6.377, un 12,3 por ciento menos que en el mismo periodo de 2025. Por su parte, Salamanca acumuló 3.617 operaciones, un 0,9 por ciento menos; Valladolid anotó 2.013 operaciones, un 7,9 por ciento menos, y León llegó a las 1.053, un 29,5 por ciento menos.

A nivel nacional, los aeropuertos del Grupo Aena registraron 124,6 millones de pasajeros hasta mayo, lo que supone un 3,7 por ciento más que el mismo periodo del año anterior, una cifra por debajo del crecimiento registrado el pasado año que fue del 4,7 por ciento.

En mayo los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y los 17 aeropuertos en Brasil) registraron un total de 36,1 millones de pasajeros, un 4,7 por ciento más que en 2025 y gestionaron casi 310.000 movimientos de aeronaves, un 4,0 por ciento más.