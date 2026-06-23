Afacayle pide respeto a la presunción de inocencia en la investigación sobre miembros de la Asociación de Palencia

PALENCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castilla y León (Afacayle) ha pedido respeto a la presunción de inocencia en la investigación que se lleva a cabo sobre algunos miembros de la Asociación de Palencia, dos de los cuales han sido detenidos y otro investigado.

Así, la Federación ha manifestado su máximo respeto hacia la actuación de la Administración de Justicia y hacia el desarrollo de las diligencias que, en su caso, se estén llevando a cabo para el esclarecimiento de los hechos investigados.

De la misma forma, en un comunicado recogido por Europa Press, ha expresado su "plena disposición" a colaborar con las autoridades competentes en todo aquello que pueda resultar necesario para facilitar la "verificación" de los hechos objeto de investigación y contribuir al adecuado desarrollo de las actuaciones judiciales.

Sin embargo, en este momento, y a la espera de que las autoridades competentes determinen los hechos y las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los mismos, la Federación considera esencial "actuar con prudencia" y "respeto al principio de presunción de inocencia" que ampara a todas las personas involucradas.

Por lo demás, ha aclarado que continuará desarrollando "con normalidad" su actividad institucional y asociativa y mantendrá su compromiso con los fines y objetivos que le son propios, tales como la defensa de los derechos de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, la mejora de su calidad de vida y el apoyo a sus familias y personas cuidadoras.

Finalmente, ha apuntado que seguirá atenta a la evolución de este asunto y adoptará, en su caso, "las medidas que correspondan de acuerdo con la información que resulte acreditada y con el marco normativo aplicable".

INVESTIGACIÓN

La Policía Nacional de Palencia informó el pasado 17 de junio de la detención de dos personas y la investigación de una tercera por la presunta utilización irregular de recursos pertenecientes a una asociación dedicada a la atención y apoyo de personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas y sus familias.

La investigación, según informó el Cuerpo, ha revelado indicios de que fondos de la entidad habrían sido presuntamente destinados a fines privados de las personas investigadas, entre ellos la adquisición de una vivienda, el abono de recibos de comunidad, viajes y compras en comercios locales.

Según las estimaciones realizadas hasta el momento, estas prácticas se habrían prolongado durante varios años y el importe investigado podría superar los 25.000 euros, si bien "la cuantía final podría incrementarse al continuar abiertas las actuaciones", tal y como ha detallado la Policía en un comunicado.