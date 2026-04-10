Un afectado por inhalación de humo tras el incendio en la caldera de una vivienda de Aranda

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León. - JCYL - Archivo

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 10 (EUROPA PRESS)

Un varón ha tenido que ser trasladado en UVI móvil al hospital de Aranda de Duero (Burgos) al resultar afectado por inhalación de humo tras el incendio en la caldera de una vivienda de la localidad burgalesa.

Según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recogidos por Europa Press, los hechos han ocurrido en torno a las 04.48 horas de este viernes, 10 de abril, en una vivienda de la calle Fernán González.

Los alertantes informaron del incendio en la caldera de una vivienda que habría generado una "gran humareda". El 112 avisó al Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local y a los Bomberos de Aranda de Duero y Posteriormente, la Policía solicitó asistencia para un varón de mediana edad, consciente, que había inhalado humo y Emergencias Sanitarias - Sacyl envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.