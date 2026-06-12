Agentes de la Policía Local en Ávila salvan la vida a un bebé de seis meses que sufría un atragantamiento

Archivo - Coche de la Policía Local de Ávila. - POLICÍA LOCAL DE ÁVILA - Archivo

ÁVILA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Local de Ávila han salvado hoy a un bebé de seis meses que sufría un atragantamiento en un establecimiento de hostelería, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se han producido tras recibir un aviso del 112 a las 09.53 horas de este viernes. En él, se alertaba de un atragantamiento de un bebé de seis meses que se encontraba en el interior de un establecimiento de hostelería ubicado en la avenida de Portugal de la capital abulense.

Al lugar han acudido rápidamente dos patrullas de Policía Local, que han procedido a realizar la maniobra de Heimlich adaptada al bebé, al que han liberado del atragantamiento y ha recuperado la respiración.

Los agentes han solicitado también la asistencia de una ambulancia y hasta el lugar ha acudido una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME), para el traslado del bebé al hospital Nuestra Señora de Sonsoles.