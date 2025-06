Agricultores de Castilla y León protestan en Valladolid por el cereal ucraniano y exigen aranceles o ayudas

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de agricultores convocados por la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL) se ha concentrado este miércoles a las puertas de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, en Valladolid, para exigir la aplicación de aranceles al cereal ucraniano o, en su defecto, la concesión de "ayudas directas importantes" para paliar las pérdidas a las que tienen que hacer frente los productores españoles por unos precios "en caída libre" a las puertas de "una buena cosecha" que puede llegar a ser "histórica".

Bajo el lema 'Precios justos para el cereal, no a las importaciones abusivas', los manifestantes han hecho un nuevo llamamiento al ministro de Agricultura, Luis Planas, para que defienda en el próximo Consejo de Ministros la necesidad de gravar el cereal que llega desde Ucrania puesto que ha "saturado" el mercado, con la consiguiente bajada de precios a unos niveles que no se daban desde hace 15 o 30 años.

"En 2024 hemos pasado de importar dos millones de toneladas de Ucrania a importar 10 millones de toneladas de cereal que viene con cero arancel", ha explicado en concreto el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, que ha advertido de una "situación insostenible" para los cerealistas de Castilla y León puesto que la bajada de precios está acompañada de un incremento de los costes de producción que ha cifrado en un 80 por ciento en los últimos 15 años.

González Palacín ha apostado por volver a un "acuerdo normal" con Ucrania como si fuese un país tercero, lo que permitiría aplicar aranceles a un cereal "que está haciendo un daño totalmente devastador" al grano español. "En una situación normal el cereal de Ucrania debería estar gravado con aranceles desde junio del año pasado", ha explicado el dirigente de UCCL que ha considerado "de vital importancia" aplicar los aranceles que contempla el Reglamento de la Unión Europea.

De no ser así, ha reclamado también, habría que "empezar a pensar" en la concesión de "ayudas directas de manera importante" para no dejar caer a "un sector tan importante" como el sector cerealista en Castilla y León que, según ha advertido, no está dispuesto a seguir perdiendo dinero.

A modo de ejemplo, ha explicado que en un año de "buena cosecha" como se prevé en 2025 sólo se cubrirán costes por encima de los 4.000 kilos por hectárea, una perspectiva "imposible" en muchas zonas de la Comunidad, mayoritariamente al sur del Duero donde hay tierras más ligeras que pueden caer a 3.500, 3.000 "o, por alguna desgracia, a 2.500 kilos" con los que "entrarían en pérdidas directamente".

"El cereal se muere y el campo con él", ha sentenciado el coordinador de UCCL que ha recordado que todos los años se pierden hectáreas de cereales para augurar que si no se arregla la actual situación el próximo año se podría pasar a la mitad de hectáreas. "Nadie trabaja para perder dinero", ha zanjado González Palacín que ha reconocido que "la llave" está en manos de Bruselas.

Preguntado sobre su propuesta de arancel para el cereal ucraniano, el dirigente de UCCL ha considerado que "lo normal" serían 50 euros por tonelada para poder equiparar el precio "a algo razonable" desde la premisa que se necesitan 250-300 euros para poder cubrir costes y tener alicientes para volver a sembrar el año que viene.